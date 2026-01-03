Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone đời mới gặp rủi ro pin phồng khi đi máy bay

Kiến Văn
03/01/2026 09:54 GMT+7

Các báo cáo gần đây chỉ ra một số mẫu iPhone đời mới có thể gặp phải vấn đề nghiêm trọng liên quan đến pin.

Theo PhoneArena, nếu tình trạng này trở nên phổ biến hơn dự kiến, nhiều mẫu iPhone có thể bị phồng pin, dẫn đến nguy cơ cháy nổ và những hậu quả nghiêm trọng.

Vấn đề mới khiến pin iPhone có nguy cơ bị phồng - Ảnh 1.

Chiếc iPhone 16 Pro Max có pin bị phồng được chia sẻ

ẢNH: REDDIT

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi chiếc iPhone 16 Pro Max của anh ta bị phồng trong một chuyến bay. Hình ảnh chụp lại cho thấy mặt lưng của điện thoại đã bị tách rời khỏi thân máy do hiện tượng pin phồng. Đáng chú ý, pin trở lại bình thường ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Một người dùng khác cũng báo cáo tình trạng tương tự với chiếc iPhone 15 của mình, khi điện thoại bị phồng trong hai chuyến bay và cũng trở lại trạng thái bình thường sau khi hạ cánh. Người này cũng cho biết thêm, hiện tượng này không còn diễn ra sau khi máy được thay pin.

Đâu là nguyên nhân khiến pin iPhone phồng trong chuyến bay

Nhiều người đã đưa ra giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng. Một trong những lý do phổ biến nhất là một số pin iPhone có thể chứa khí không thể giãn nở ở áp suất khí quyển bình thường. Trong trường hợp máy bay cũ không duy trì áp suất cabin tốt, khí này có thể khiến pin bị phồng. Đây cũng là lý do giải thích tại sao tình trạng pin phồng biến mất khi máy bay hạ cánh và tại sao người dùng thứ hai không gặp lại vấn đề này sau khi thay pin.

Vậy nên làm gì nếu gặp phải tình huống iPhone bị phồng pin trong chuyến bay? Hãy ngay lập tức thông báo cho phi hành đoàn, vì nguy cơ cháy nổ do chập điện trên máy bay là rất nghiêm trọng. Ngoài ra, hãy chụp ảnh làm bằng chứng. Trong trường hợp cần thay pin, việc có hình ảnh sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc yêu cầu hỗ trợ từ cửa hàng Apple, nơi có thể từ chối thay pin nếu không có bằng chứng.

Mặc dù sự cố có vẻ hiếm gặp, nhưng chỉ cần một chiếc điện thoại bị lỗi cũng có thể biến một chuyến bay bình thường thành trải nghiệm đáng sợ cho hàng trăm hành khách.

Iphone máy bay pin điện thoại sự cố áp suất cao
