iPhone Duo hóa 'cơn ác mộng' với người dùng như thế nào?

WSJ cho biết chỉ sau 4 - 5 lần gập mở, iPhone Duo mới được Dalton mua đã bị kẹt ở góc 45 độ. Anh cố gắng cạy ra và nghe thấy một tiếng "bụp" lớn. "Tôi cảm thấy hoảng loạn tột độ", Jesse Dalton nói. Ngay sau đó, các đường sọc sáng xuất hiện trên màn hình, một đường dọc theo nếp gấp và dải màu khác chạy ngang một bên màn hình. Toàn bộ màn hình bên trong cũng trông như "lượn sóng".

iPhone Duo của Jesse Dalton bị lỗi màn hình ẢNH: JESSE DALTON/WSJ

Trong khi đó, iPhone Duo mới của Shane Basinski ở Úc bị hỏng sau khoảng sáu giờ sử dụng. "Tôi giữ gìn nó cẩn thận như đồ sứ. Tôi đã dùng ốp lưng ngay lập tức", Basinski nói. Khi đang mở điện thoại cho bạn xem, anh nghe thấy một tiếng "rắc lớn" và cảm thấy một vết lồi nhỏ trên màn hình. Sau đó đột nhiên các đường kẻ xuất hiện.

Ngày 26.10, CNBC dẫn lời đại diện Apple: "Chúng tôi ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình trong trên một số nhỏ iPhone Duo. Nếu màn hình iPhone Duo gặp trục trặc, người dùng nên liên hệ AppleCare để được đổi thiết bị". Tuy nhiên, Apple không nêu rõ số lượng iPhone Duo bị lỗi cũng như nguyên nhân cụ thể.

Review iPhone Duo hot nhất hôm nay: Đắt có xắt ra miếng?

Theo WSJ, trên mạng xã hội vẫn có nhiều báo cáo về iPhone Duo bị sọc màn hình. Nhiều người cho rằng đây có thể không chỉ là những lô hàng bị lỗi mà còn là vấn đề mang tính hệ thống.

"Việc lỗi lặp lại giống nhau cho thấy vấn đề có thể nằm ở bản lề hoặc ở cách màn hình được nâng đỡ khi gập lại", WSJ dẫn lời Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch mảng thiết bị toàn cầu của hãng nghiên cứu IDC, nhận định. Jeronimo cho biết trong gần hai tuần dùng iPhone Duo, ông gặp một số vấn đề nhưng chưa gặp phải tình trạng bản lề bị kẹt hoặc màn hình bị lỗi.

"Vết sọc là dấu hiệu cho thấy toàn bộ màn hình sắp hỏng", Shahram Mokhtari, kỹ thuật viên trưởng tại iFixit, nói với WSJ. Sau khi nghiên cứu cấu tạo bên trong của iPhone Duo, Mokhtari cho rằng lý do khiến màn hình iPhone gập bị lỗi là ở linh kiện điện tử "cực kỳ nhỏ". Có một bản lề đặc biệt nằm gần vị trí xuất hiện các đường sọc. Trong các bức ảnh "mổ bụng" iPhone Duo do iFixit thực hiện, bản lề của máy nằm hơi lệch tâm. Nếu cơ chế này bị hỏng, các mạch điện quan trọng bên trong có thể đứt, khiến màn hình bị hỏng.

Mokhtari cũng cho biết các mảnh vụn bị kẹt hoặc lỗi sản xuất bản lề cũng có thể làm hỏng màn hình. Nói cách khác, màn hình uốn cong rất dễ bị hỏng. Mokhtari cho biết Duo là chiếc điện thoại gập dễ sửa chữa nhất mà ông từng kiểm tra. Nắp lưng có thể tháo rời bằng ốc vít và pin được cố định bằng keo, không cần cạy hoặc cồn. "Quá trình mở nắp rất đơn giản. Đây là thiết kế tốt", ông nói.

iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

Jesse Dalton, người mua iPhone Duo bị lỗi sau năm phút khui hộp cho biết, trong 10 năm qua anh chưa từng gặp vấn đề về việc iPhone bị hỏng. Anh hy vọng đây là lỗi của lô hàng ban đầu. Nhưng sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu đây là lỗi về thiết kế.

Trong khi nhiều người dùng vẫn cố gắng để được sở hữu iPhone Duo, những người may mắn được sở hữu trong đợt đầu lại lo ngại về lỗi nghiêm trọng về màn hình. Đáng chú ý, đây không phải vấn đề phần cứng duy nhất của Apple trong mùa cao điểm. Đầu tháng 10, người dùng iPhone 18 Pro Max cho biết không thể kết nối với mạng AT&T để gửi tin nhắn, gọi điện.