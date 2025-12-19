iPhone gập ra mắt năm 2026 nhưng phải đến 2027 mới có hàng

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với MacroMicro, nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang chịu áp lực lớn từ cuộc đua công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Để ứng phó với tình thế này, hãng sẽ thực hiện những đổi mới theo hướng tích cực, trong đó tâm điểm là iPhone gập (iPhone Fold). Tuy nhiên, chuỗi cung ứng của 'nhà táo' đang gặp những nút thắt nghiêm trọng.

Người hâm mộ sẽ khó có thể sở hữu iPhone gập trong năm 2026

Theo ông Kuo, Apple dự kiến sẽ công bố iPhone gập vào nửa cuối năm 2026. Thế nhưng, do các thách thức về sản lượng và quy trình sản xuất phức tạp ở giai đoạn đầu, việc giao hàng suôn sẻ có thể sẽ không diễn ra cho đến tận năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone gập sẽ rơi vào tình trạng 'cháy hàng' hoặc khan hiếm cực độ trong suốt thời gian đầu ra mắt.

iPhone gập dự kiến ra mắt năm sau, nhưng phải chờ tới 2027 mới có hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Bên cạnh thông tin về ngày ra mắt, thông số kỹ thuật chi tiết của iPhone gập cũng đã được hé lộ, vẽ nên chân dung một thiết bị siêu cao cấp:

Thiết kế : Dạng gập cuốn sách (book-style) nhưng hơi bè, màn hình không nếp gấp.

: Dạng gập cuốn sách (book-style) nhưng hơi bè, màn hình không nếp gấp. Màn hình : Màn hình chính 7,7 inch (tỷ lệ 4:3), màn hình phụ bên ngoài 5,4 inch.

: Màn hình chính 7,7 inch (tỷ lệ 4:3), màn hình phụ bên ngoài 5,4 inch. Bảo mật : Loại bỏ Face ID để chuyển sang dùng Touch ID.

: Loại bỏ Face ID để chuyển sang dùng Touch ID. Hiệu năng : Trang bị chip A20 Pro, RAM 12 GB và modem 5G do chính Apple sản xuất.

: Trang bị chip A20 Pro, RAM 12 GB và modem 5G do chính Apple sản xuất. Camera : Hai camera sau 48 MP, camera selfie ẩn dưới màn hình 24 MP.

: Hai camera sau 48 MP, camera selfie ẩn dưới màn hình 24 MP. Giá bán: Dự kiến khoảng 2.399 USD (khoảng 63,1 triệu đồng).

Tham vọng AI và kính thông minh

Không chỉ dừng lại ở điện thoại gập, Apple còn đang dồn lực cho cuộc chiến AI. Hãng đã thỏa thuận chi 1 tỉ USD/năm cho Google để sử dụng mô hình Gemini trên đám mây, đồng thời phát triển chip máy chủ AI riêng (tên mã Baltra) vào năm 2027.

Đáng chú ý, Apple cũng đang nhắm đến việc ra mắt kính thông minh AI vào năm 2026 để cạnh tranh trực tiếp với Ray-Ban của Meta. Thiết bị này sẽ tích hợp camera, micro, loa và trợ lý ảo Siri cải tiến, hỗ trợ dịch thuật thời gian thực và thông báo rảnh tay, dù chưa có màn hình AR tích hợp.

Có vẻ như năm 2026 và 2027 sẽ là giai đoạn bùng nổ công nghệ của Apple, nhưng người dùng sẽ cần chuẩn bị nhiều tiền và sự kiên nhẫn để sở hữu những thiết bị này.