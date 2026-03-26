Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ, nhưng không quan tâm đến đàm phán

Iran hôm 25.3 cho biết nước này đang xem xét đề xuất của Mỹ có thể chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh - nhưng khẳng định không đàm phán với Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho hay: “Cho đến nay chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra. Tôi khẳng định chắc chắn rằng không có cuộc đàm phán hay đối thoại nào với phía Mỹ. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, phía Mỹ đã bắt đầu gửi nhiều thông điệp khác nhau thông qua các trung gian khác nhau. Những thông điệp được truyền tải thông qua các nước bạn bè của chúng ta, và việc chúng ta trả lời bằng cách nêu rõ lập trường hoặc đưa ra những cảnh báo cần thiết, đó không được gọi là đàm phán hay đối thoại. Đó chỉ đơn giản là trao đổi thông điệp thông qua bạn bè của chúng ta”.

Các nguồn tin của Israel quen thuộc với vấn đề này cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một kế hoạch 15 điểm với nhiều yêu cầu khác nhau, bao gồm việc giải tán chương trình làm giàu uranium của Iran, kiềm chế phát triển tên lửa và cắt giảm hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực.

Tuy nhiên, các nguồn tin khu vực cho biết Iran cũng đã đưa ra điều kiện riêng của mình - trong đó có đòi hỏi Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào liên quan đến Mỹ và Israel.

Một chiếc xe hơi bốc cháy tại hiện trường sau các vụ tấn công tên lửa của Iran ở Tel Aviv (Israel), ngày 24.3.2026 ẢNH: REUTERS

“Hiện tại chúng tôi không có ý định đàm phán, và chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra”, ông Araqchi nói.

Nhà Trắng đã từ chối xác nhận các chi tiết và đe dọa sẽ leo thang các cuộc tấn công nếu Iran từ chối chấm dứt xung đột.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã nêu rõ lập trường của Mỹ: “Các thành phần còn lại của chế độ Iran có thêm một cơ hội để hợp tác với Tổng thống Trump, từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân của họ và ngừng chủ động đe dọa Mỹ và các đồng minh của chúng ta... Bất kỳ hành động bạo lực nào vượt quá thời điểm này sẽ là do chế độ Iran từ chối hiểu rằng họ đã bị đánh bại và từ chối đạt được thỏa thuận”.

Ông Trump khẳng định Iran đang đàm phán: “Họ đang đàm phán, và họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Nhưng họ sợ không dám nói ra vì cho rằng sẽ bị chính người của mình giết hại. Họ cũng sợ sẽ bị chúng ta giết hại”.

Ngày 25.3, Israel báo cáo các cuộc tấn công mới bên trong lãnh thổ Iran, trong khi Tehran tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo rằng cuộc xung đột đang đẩy Trung Đông đến một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn nhiều và kêu gọi các nhà lãnh đạo lùi bước khỏi việc leo thang và chuyển sang con đường ngoại giao.