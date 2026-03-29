Iran đe dọa tấn công đại học Mỹ ở Trung Đông, Houthi tấn công Israel lần 2

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2026 09:04 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 28.3 đe dọa sẽ tấn công các trường đại học Mỹ ở Trung Đông sau khi có tin các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy 2 trường đại học ở Iran.

"Nếu chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của mình trong khu vực được an toàn trước sự trả đũa... họ phải lên án vụ ném bom các trường đại học trong một tuyên bố chính thức trước 12 giờ trưa thứ hai, ngày 30.3, theo giờ Tehran", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh trong một tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, theo AFP.

Hình ảnh từ đoạn phim do IRGC công bố vào ngày 21.3 dường như cho thấy lực lượng này phóng tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Israel và Hạm đội 5 thuộc quân đội Mỹ

IRGC "khuyên tất cả nhân viên, giáo sư và sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực và cư dân của các khu vực xung quanh" ở cách xa khuôn viên trường ít nhất 1 km.

Một số trường đại học Mỹ có cơ sở rải rác khắp vùng Vịnh, chẳng hạn như Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở UAE.

IRGC đưa ra tuyên bố trên sau khi truyền thông Iran đưa tin các cuộc tấn công vào đêm 27.3 và rạng sáng 28.3 đã nhắm vào Tehran, bao gồm cả trường đại học khoa học và công nghệ ở phía đông bắc thủ đô này, gây hư hại cho một số tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Trong khi đó, các cuộc tấn công vào Iran tiếp tục diễn ra trong ngày 28.3, khi quân đội Israel tuyên bố đã tấn công trụ sở của Tổ chức Công nghiệp hàng hải Iran ở thủ đô Tehran, khẳng định cơ sở này đã phát triển "một loạt vũ khí hải quân", theo AFP.

Vào tối 28.3 (giờ địa phương) một loạt tiếng nổ vang lên ở thủ đô Tehran trong vài phút, nhưng chưa có thông tin ngay lập tức về mục tiêu bị tấn công.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp quân sự của Iran đã gia tăng và "trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn thành cuộc tấn công vào tất cả các thành phần quan trọng".

Cũng trong ngày 28.3, phát ngôn viên Yahya Saree của lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố lực lượng này đã tiến cuộc tấn công bằng tên lửa thứ hai nhắm vào Israel trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi tham gia vào cuộc chiến ở Trung Đông để ủng hộ Iran, theo AFP.

Ông Saree nói rằng Houthi đã phóng "một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhắm vào một số địa điểm quân sự và trọng yếu" ở Israel. Ông cho biết thêm cuộc tấn công mới diễn ra "trùng hợp với các hoạt động quân sự đang được tiến hành bởi" Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Iran tấn công căn cứ Ả Rập Xê Út, cả chục binh sĩ Mỹ bị thương

