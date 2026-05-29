Iran nói bắn rơi máy bay, quân đội Mỹ bác bỏ
Trúc Huỳnh - Thụy Miên
29/05/2026 21:27 GMT+7

Sáng 29.5, quân đội Mỹ khẳng định không hề có máy bay Mỹ nào bị bắn hạ gần tỉnh Bushehr của Iran như tuyên bố trước đó trên đài truyền hình Iran.

Truyền thông Iran đưa tin phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy một “máy bay thù địch” tại tỉnh Bushehr nằm trên bờ vịnh Ba Tư.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một lãnh đạo địa phương thông báo lực lượng phòng không Iran trong đêm đã phá hủy một “máy bay thù địch”.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB sau đó cho biết vụ đánh chặn diễn ra trong đêm 28.5. Hãng thông tấn Fars dẫn các nguồn tin khu vực nói rằng hệ thống phòng không Iran đã bắn trúng một phi cơ trên vịnh Ba Tư, khiến phương tiện này lao xuống biển.

Các nhân chứng đã nghe thấy một vài tiếng nổ tại tỉnh Bushehr được mô tả là âm thanh của các hệ thống phòng không đang khai hỏa. IRIB cũng ghi nhận một tiếng nổ lớn ở khu vực nội đô thành phố Jam.

Giới chức Iran chưa công bố thêm thông tin về loại máy bay bị bắn hạ. Chưa có quốc gia nào trong khu vực lên tiếng về thông tin.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) thông báo trên trên mạng xã hội rằng không có máy bay nào của quân đội Mỹ bị bắn rơi.

Trước đó, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ bắn hạ 5 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Iran và phá hủy một trạm điều khiển mặt đất tại thành phố cảng Bandar Abbas, nơi mà theo phía Mỹ chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ sáu.

Kế đến, lực lượng Kuwait đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự. Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ thực hiện vụ tấn công ở Bandar Abbas, và cảnh báo bất kỳ hành động tái diễn nào sẽ vấp phải “phản ứng cứng rắn hơn”.

'Lỗ hổng dễ tổn thương' trong kho vũ khí tiên tiến Mỹ vì cuộc chiến Iran

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) cho rằng các loại vũ khí chủ chốt của Mỹ đang cạn dần do xung đột với Iran và mất ít nhất 3 năm mới khôi phục.

