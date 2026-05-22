Tổn thất bất ngờ về máy bay Mỹ trong cuộc chiến với Iran

Trong số các tổn thất có bốn máy bay chiến đấu F-15E, một máy bay chiến đấu F-35A, một máy bay tấn công mặt đất A-10, bảy máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3, hai máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J, một trực thăng tìm kiếm cứu nạn chiến đấu HH-60W, 24 UAV MQ-9 Reaper và một UAV MQ-4C Triton.

Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội đã thu thập thông tin này thông qua các bản tin và tuyên bố của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Cơ quan nghiên cứu cho biết vẫn chưa rõ những tổn thất này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến “khả năng đáp ứng các yêu cầu hoạt động hiện tại, duy trì thế trận lực lượng toàn cầu và ứng phó với các tình huống bất ngờ” của Bộ Quốc phòng.

Hiện Lầu Năm Góc và CENTCOM chưa đưa ra bình luận.

Mảnh vỡ của một máy bay và cánh quạt trực thăng của Mỹ tại Isfahan (Iran) ẢNH: REUTERS

Thống kê tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến chống Iran đang ngày càng gia tăng, với hàng trăm thương vong, kho dự trữ đạn dược cạn kiệt và nhiều máy bay bị bắn rơi kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2. Hải quân Mỹ tuần trước cho biết sẽ phải đối mặt với những đợt cắt giảm ngân sách khắc nghiệt vào mùa hè này nếu không có khoản tài trợ khẩn cấp từ Quốc hội.

Ít nhất 15 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong khi hơn 500 người bị thương kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Tehran bắt đầu. Ngoài ra, tàu sân bay USS Gerald R. Ford gặp nhiều trục trặc trong phòng giặt ủi và nhà vệ sinh, lực lượng Mỹ đang nhanh chóng tiêu hao kho dự trữ đạn dược phòng không và tầm xa.

Washington đang trong giai đoạn ngừng bắn mong manh với Iran, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận từ tháng 4, nhưng chi phí của cuộc chiến vẫn ở mức khoảng 29 tỉ USD.

Theo tiết lộ từ kiểm toán viên Jules Hurst III của Lầu Năm Góc, “phần lớn sự gia tăng đó đến từ việc ước tính chính xác hơn chi phí sửa chữa hoặc thay thế thiết bị”.

Tổng thống Donald Trump hiện đang tìm cách rút khỏi cuộc chiến, nhưng một thỏa thuận hòa bình vẫn khó đạt được do những bất đồng giữa Washington và Tehran về việc Iran làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz.

Tính đến tuần này, Iran được cho là muốn chấm dứt mọi hành động thù địch chống lại nước này cùng lực lượng Hezbollah ở Lebanon, và muốn lực lượng Mỹ rút khỏi các khu vực gần Iran, bồi thường thiệt hại do cuộc chiến của Mỹ-Israel gây ra, chấm dứt các lệnh trừng phạt và việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng, và chấm dứt sự phong tỏa của Mỹ đối với nước này qua eo biển Hormuz.

Nhưng trong nhiều tuần qua, ông Trump và Iran đã bác bỏ các đề xuất hòa bình do bên kia đưa ra. Ông Trump vào tuần trước từ chối yêu cầu của Tehran về việc tách biệt các cuộc đàm phán hạt nhân khỏi các cuộc đàm phán hòa bình, gọi đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.