Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Iran rút khỏi World Cup 2026, đội tuyển nào sẽ được thế chỗ?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/03/2026 22:17 GMT+7

Sau khi Iran rút khỏi World Cup 2026, FIFA sẽ phải tìm một đội tuyển khác thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để thay thế. Iraq và UAE đang được xem là những ứng viên có khả năng thế chỗ suất dự giải này.

Việc Iran rút khỏi World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn của bóng đá thế giới. Theo các quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), nếu một liên đoàn tự ý rút khỏi giải đấu, họ sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn và nhiều biện pháp kỷ luật khác.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada với 48 đội tham dự. Trước khi rút lui, Iran đã giành quyền tham dự và nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Sau khi Iran rút khỏi giải đấu, FIFA sẽ phải tìm một đội tuyển khác thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để thay thế suất này.

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Những đội có thể thay thế Iran

Châu Á hiện có 8 suất dự World Cup 2026. Các đội tuyển đã giành quyền tham dự gồm Ả Rập Xê Út, Úc, Qatar, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Jordan và Iran.

Sau khi Iran rút lui, đội thay thế bắt buộc phải đến từ AFC.

Một trong những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất là Iraq. Đội tuyển này đang chuẩn bị tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh thêm một suất dự World Cup. Ngày 31.3 tại Monterrey (Mexico), Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname ở trận đấu loại trực tiếp.

Iran rút khỏi World Cup 2026, đội tuyển nào sẽ được thế chỗ?- Ảnh 1.

Đội tuyển Iran sẽ không dự World Cup 2026, theo tuyên bố của Bộ trưởng Thể thao nước này

ẢNH: REUTERS

Nếu Iraq không giành vé thông qua vòng play-off này, họ được xem là lựa chọn hợp lý để thay thế Iran vì là đội AFC tiến xa nhất nhưng chưa có suất trực tiếp.

Trong trường hợp Iraq giành vé dự World Cup thông qua play-off, ứng viên tiếp theo có thể là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội đã thua Iraq ở vòng play-off châu Á trước đó.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra tại FIFA Club World Cup khi CLB León của Mexico bị loại vì có chung chủ sở hữu với CLB Pachuca. Khi đó, FIFA đã tổ chức trận play-off giữa LAFC và Club América để xác định đội thay thế, và LAFC là đội giành chiến thắng.

Iran đối mặt nguy cơ bị cấm dự các giải đấu tương lai

Theo điều lệ World Cup 2026 do FIFA công bố vào tháng 5 năm ngoái, các quy định liên quan đến việc rút khỏi giải đấu được nêu rất rõ.

Điều 6.5 của quy định nêu: "Nếu một liên đoàn tham dự rút lui hoặc một trận đấu không thể diễn ra hay bị hủy do tình huống bất khả kháng, cơ quan tổ chức được FIFA ủy quyền sẽ quyết định vấn đề này theo toàn quyền của mình và thực hiện các hành động cần thiết".

Iran rút khỏi World Cup 2026, đội tuyển nào sẽ được thế chỗ?- Ảnh 2.

Đội tuyển Iraq có thể sẽ được thế chỗ Iran

ẢNH: REUTERS

Điều 6.7 cũng quy định FIFA có quyền thay thế liên đoàn rút lui bằng một liên đoàn khác.

Ngoài ra, các đội tuyển rút khỏi giải đấu sẽ phải chịu các khoản phạt tài chính đáng kể. Nếu rút lui trước hơn 30 ngày so với trận đấu đầu tiên, mức phạt tối thiểu là 300.000 USD (hơn 7,8 tỉ đồng). Nếu rút lui trong vòng 30 ngày trước khi giải khởi tranh, mức phạt tối thiểu tăng lên 600.000 USD (hơn 15,7 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, đội tuyển rút lui cũng phải hoàn trả toàn bộ các khoản tiền FIFA đã cấp cho công tác chuẩn bị World Cup, cũng như mọi khoản hỗ trợ liên quan đến giải đấu đã nhận trước đó.

Ngoài tiền phạt, FIFA còn có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung tùy theo thời điểm và hoàn cảnh rút lui. Theo quy định, các hình phạt có thể bao gồm việc đình chỉ liên đoàn khỏi các giải đấu của FIFA trong tương lai hoặc thay thế đội tuyển rút lui bằng một đội tuyển quốc gia khác.

Tin liên quan

Sốc: Iran tuyên bố nóng không tham dự World Cup 2026, FIFA sẽ phạt cực nặng

Sốc: Iran tuyên bố nóng không tham dự World Cup 2026, FIFA sẽ phạt cực nặng

Tối 11.3 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không tham dự World Cup 2026, do cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Đông.

FAM tiếp tục bị FIFA mở rộng điều tra đặc biệt, trận Việt Nam tái đấu Malaysia có bị ảnh hưởng?

AFC tiết lộ đội tuyển nữ Iran đang ở Malaysia, Chủ tịch FIFA và ông Trump nói gì về World Cup 2026?

Khám phá thêm chủ đề

Iran Đội tuyển Iran rút khỏi World cup THẾ CHỖ iRAN FIFA Đội tuyển Iraq
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận