Iran rút khỏi World Cup 2026, đội tuyển nào sẽ được thế chỗ?

Việc Iran rút khỏi World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn của bóng đá thế giới. Theo các quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), nếu một liên đoàn tự ý rút khỏi giải đấu, họ sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn và nhiều biện pháp kỷ luật khác.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada với 48 đội tham dự. Trước khi rút lui, Iran đã giành quyền tham dự và nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Sau khi Iran rút khỏi giải đấu, FIFA sẽ phải tìm một đội tuyển khác thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để thay thế suất này.

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Những đội có thể thay thế Iran

Châu Á hiện có 8 suất dự World Cup 2026. Các đội tuyển đã giành quyền tham dự gồm Ả Rập Xê Út, Úc, Qatar, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Jordan và Iran.

Sau khi Iran rút lui, đội thay thế bắt buộc phải đến từ AFC.

Một trong những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất là Iraq. Đội tuyển này đang chuẩn bị tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh thêm một suất dự World Cup. Ngày 31.3 tại Monterrey (Mexico), Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname ở trận đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Iran sẽ không dự World Cup 2026, theo tuyên bố của Bộ trưởng Thể thao nước này ẢNH: REUTERS

Nếu Iraq không giành vé thông qua vòng play-off này, họ được xem là lựa chọn hợp lý để thay thế Iran vì là đội AFC tiến xa nhất nhưng chưa có suất trực tiếp.

Trong trường hợp Iraq giành vé dự World Cup thông qua play-off, ứng viên tiếp theo có thể là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội đã thua Iraq ở vòng play-off châu Á trước đó.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra tại FIFA Club World Cup khi CLB León của Mexico bị loại vì có chung chủ sở hữu với CLB Pachuca. Khi đó, FIFA đã tổ chức trận play-off giữa LAFC và Club América để xác định đội thay thế, và LAFC là đội giành chiến thắng.

Iran đối mặt nguy cơ bị cấm dự các giải đấu tương lai

Theo điều lệ World Cup 2026 do FIFA công bố vào tháng 5 năm ngoái, các quy định liên quan đến việc rút khỏi giải đấu được nêu rất rõ.

Điều 6.5 của quy định nêu: "Nếu một liên đoàn tham dự rút lui hoặc một trận đấu không thể diễn ra hay bị hủy do tình huống bất khả kháng, cơ quan tổ chức được FIFA ủy quyền sẽ quyết định vấn đề này theo toàn quyền của mình và thực hiện các hành động cần thiết".

Đội tuyển Iraq có thể sẽ được thế chỗ Iran ẢNH: REUTERS

Điều 6.7 cũng quy định FIFA có quyền thay thế liên đoàn rút lui bằng một liên đoàn khác.

Ngoài ra, các đội tuyển rút khỏi giải đấu sẽ phải chịu các khoản phạt tài chính đáng kể. Nếu rút lui trước hơn 30 ngày so với trận đấu đầu tiên, mức phạt tối thiểu là 300.000 USD (hơn 7,8 tỉ đồng). Nếu rút lui trong vòng 30 ngày trước khi giải khởi tranh, mức phạt tối thiểu tăng lên 600.000 USD (hơn 15,7 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, đội tuyển rút lui cũng phải hoàn trả toàn bộ các khoản tiền FIFA đã cấp cho công tác chuẩn bị World Cup, cũng như mọi khoản hỗ trợ liên quan đến giải đấu đã nhận trước đó.

Ngoài tiền phạt, FIFA còn có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung tùy theo thời điểm và hoàn cảnh rút lui. Theo quy định, các hình phạt có thể bao gồm việc đình chỉ liên đoàn khỏi các giải đấu của FIFA trong tương lai hoặc thay thế đội tuyển rút lui bằng một đội tuyển quốc gia khác.