Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Israel tung đợt tấn công dữ dội nhất vào Gaza sau nhiều tuần
Video Thế giới

Israel tung đợt tấn công dữ dội nhất vào Gaza sau nhiều tuần

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
01/02/2026 17:32 GMT+7

Israel đã thực hiện các cuộc không kích mạnh nhất vào Gaza trong nhiều tuần qua, khiến gần 30 người thiệt mạng, trong các cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát, nhà cửa và lều trại.

Israel hôm 31.1 đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh nhất vào Gaza sau nhiều tuần, với mục tiêu nằm trên khắp vùng lãnh thổ này. Theo các cơ quan y tế địa phương, khoảng 27 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hamas để đáp trả việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, Hamas, lực lượng vẫn kiểm soát gần một nửa Gaza, cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các cuộc tấn công bao gồm nhằm vào một đồn cảnh sát do Hamas điều hành, một tòa nhà chung cư và các lều trại che chở người dân Gaza di tản. Cảnh sát cho biết số người chết trong đồn đã lên tới hai con số.

Israel giáng những đòn mạnh nhất vào Gaza trong nhiều tuần - Ảnh 1.

Người dân Palestine kiểm tra hiện trường vụ tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 31.1.2026

ẢNH: REUTERS

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm thêm thương vong tại hiện trường ở phía tây thành phố Gaza.

Cũng tại thành phố Gaza, 5 người - trong đó có trẻ em - đã thiệt mạng trong một vụ tấn công phá hủy khu chung cư này.

Một người dân chia sẻ: “Chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, và chứng kiến một thảm kịch, chúng đã tấn công 3 bé gái, dì tôi là một cụ bà cùng con gái đang ở với chúng tôi, chúng tôi tìm thấy 3 cháu gái nhỏ của mình trên đường phố. Họ nói về lệnh ngừng bắn và mọi thứ, những đứa trẻ đó đã làm gì sai, chúng tôi đã làm gì sai, tôi không biết. Ba đứa trẻ này đã làm gì, tôi không biết”.

Xa hơn về phía nam tại Khan Younis, những người Palestine di tản tại một khu lều tạm đã mò tìm trong đống đổ nát sau vụ tấn công chết người.

Quân đội Israel cho biết đang đáp trả một vụ việc hôm 30.1, khi họ xác định được 8 tay súng Hamas đang đi ra từ một đường hầm ở Rafah, một khu vực ở phía nam Gaza, nơi lực lượng Israel hiện đang triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10.

Hamas, sau khi đổ lỗi cho Israel về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đã không bình luận gì về vụ việc.

Tin liên quan

Hai vụ nổ lớn ở Iran giữa căng thẳng khu vực, Israel nói không liên quan

Hai vụ nổ lớn ở Iran giữa căng thẳng khu vực, Israel nói không liên quan

Israel đã tuyên bố không liên quan đến hai vụ nổ tại Iran trong ngày 31.1, những vụ việc làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

gaza israel xung đột tấn công dải Gaza không kích Hamas Khan Younis Trung Đông Thỏa thuận ngừng bắn Palestine THÀNH PHỐ GAZA Rafah
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận