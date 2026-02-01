Israel tung đợt tấn công dữ dội nhất vào Gaza sau nhiều tuần

Israel hôm 31.1 đã thực hiện các cuộc tấn công mạnh nhất vào Gaza sau nhiều tuần, với mục tiêu nằm trên khắp vùng lãnh thổ này. Theo các cơ quan y tế địa phương, khoảng 27 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hamas để đáp trả việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, Hamas, lực lượng vẫn kiểm soát gần một nửa Gaza, cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các cuộc tấn công bao gồm nhằm vào một đồn cảnh sát do Hamas điều hành, một tòa nhà chung cư và các lều trại che chở người dân Gaza di tản. Cảnh sát cho biết số người chết trong đồn đã lên tới hai con số.

Người dân Palestine kiểm tra hiện trường vụ tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 31.1.2026 ẢNH: REUTERS

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm thêm thương vong tại hiện trường ở phía tây thành phố Gaza.

Cũng tại thành phố Gaza, 5 người - trong đó có trẻ em - đã thiệt mạng trong một vụ tấn công phá hủy khu chung cư này.

Một người dân chia sẻ: “Chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, và chứng kiến một thảm kịch, chúng đã tấn công 3 bé gái, dì tôi là một cụ bà cùng con gái đang ở với chúng tôi, chúng tôi tìm thấy 3 cháu gái nhỏ của mình trên đường phố. Họ nói về lệnh ngừng bắn và mọi thứ, những đứa trẻ đó đã làm gì sai, chúng tôi đã làm gì sai, tôi không biết. Ba đứa trẻ này đã làm gì, tôi không biết”.

Xa hơn về phía nam tại Khan Younis, những người Palestine di tản tại một khu lều tạm đã mò tìm trong đống đổ nát sau vụ tấn công chết người.

Quân đội Israel cho biết đang đáp trả một vụ việc hôm 30.1, khi họ xác định được 8 tay súng Hamas đang đi ra từ một đường hầm ở Rafah, một khu vực ở phía nam Gaza, nơi lực lượng Israel hiện đang triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10.

Hamas, sau khi đổ lỗi cho Israel về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đã không bình luận gì về vụ việc.