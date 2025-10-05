Người dân Gaza mong mỏi kế hoạch của ông Trump thành công

Người dân đang dần kiệt sức ở Gaza hiện bám víu vào hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực lên Israel để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm ở dải đất này.

Họ nhẹ nhõm khi lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng trao trả con tin và chấp nhận một số điều khoản trong kế hoạch chấm dứt xung đột của ông Trump.

Nhóm vũ trang Hồi giáo Thánh chiến, liên minh với nhóm Hamas, và cũng đang giam giữ con tin, đã tán thành phản ứng đó, điều có thể giúp mở đường cho việc thả những người Israel vẫn bị cả hai nhóm tay súng Palestine giam giữ.

Cuộc chiến đã khiến hàng chục ngàn người dân Gaza thiệt mạng và khiến toàn bộ dân số hơn 2 triệu người phải di dời.

Một Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc và nhiều chuyên gia nhân quyền đã kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza, nhưng Israel kiên quyết phủ nhận điều này.

Người dân Palestine nhìn khói bốc lên sau vụ nổ ở Thành phố Gaza, ngày 5.10.2025 ẢNH: REUTERS

Những người dân Gaza như Adel al-Housh đã chứng kiến hết nỗ lực ngừng bắn này đến nỗ lực ngừng bắn khác thất bại. “Tin tức mà chúng tôi nghe được thật tốt lành, chúng tôi đã chờ đợi tin tức này từ rất lâu rồi, bởi vì như các bạn thấy đấy, đất nước đã trở nên hỗn loạn, và không còn an ninh. Có kinh hoàng, sợ hãi, đói khát và đủ thứ cảnh người dân phải rời bỏ nhà cửa ra đường”.

Kế hoạch của ông Trump đặt ra là chấm dứt chiến tranh, Israel rút quân và các con tin Israel sẽ được phóng thích. “Đây là một ngày trọng đại. Chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào”, ông phát biểu.

Tổng thống Trump kêu gọi Israel ngừng ném bom, đặt trách nhiệm lên vai chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhưng đến ngày 4.10, khói vẫn bốc lên trên nhiều khu vực ở Gaza khi các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn, mặc dù với cường độ yếu hơn, và khiến một số người thiệt mạng.

Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo cho người dân rằng Thành phố Gaza vẫn là một khu vực chiến sự “nguy hiểm”.

Một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bao gồm cả việc Hamas có đồng ý giải giáp hay không, và đó là một trong những yêu cầu hàng đầu của Israel.