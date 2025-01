JENNIE (Blackpink) mời dàn sao khủng, 'hắc hóa' trong album solo đầu tay

Album đầu tay sẽ được phân phối thông qua hãng đĩa Odd Atelier riêng của JENNIE, hợp tác cùng với "ông lớn" Columbia Records. Đĩa nhạc dự kiến gồm 15 ca khúc, có sự hợp tác với 6 nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, gồm Childish Gambino, Dua Lipa, Doechii, Dominic Fike, FKJ và Kali Uchis.

Tạo hình độc đáo, liên tưởng về sự "hắc hóa" của JENNIE ẢNH: VULTURE

Đĩa đơn Mantra phát hành vào tháng 10 năm ngoái cũng sẽ có mặt trong album này. Bài hát đã thu hút được sự chú ý đáng kể khi đứng đầu bảng xếp hạng Top Songs của iTunes tại 47 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil, Singapore và Mexico.

Mantra cũng đi vào lịch sử khi trở thành bài hát đầu tiên của một nữ nghệ sĩ K-pop solo đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Songs của iTunes Hoa Kỳ và xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hai tuần liên tiếp.

Trong đoạn trailer giới thiệu album dài 33 giây được phát hành vào hôm qua 22.1, JENNIE với mái tóc đỏ đã gợi ý về hình tượng "hắc hóa" của mình. Đoạn phim cũng đã tiết lộ một vài lời hát, trong đó có câu: "Trong bóng tối, tôi lớn lên" và "Tiền không thể mua được tình bạn thực sự".

Như vậy sau ROSÉ - thành viên đầu tiên của nhóm Blackpink phát hành album đầu tay mang tên Rosie vào cuối năm 2024 và sắp tới là Lisa với Alter Ego dự kiến ra mắt vào ngày 28.2, JENNIE sẽ là thành viên thứ 3 ra mắt sản phẩm.

Đây là thông tin rất được chờ đón, bởi so với Lisa và ROSÉ từ khi mở rộng hoạt động solo, JENNIE chưa có quá nhiều sản phẩm để lại dấu ấn. Trong thời gian qua, vai thứ chính trong phim The Idol hợp tác cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp của cô cũng đã để lại nhiều sự tranh cãi.

Chia sẻ về album này, JENNIE cho biết: "Khi album được phát hành, mọi người sẽ hiểu hơn về bản thân tôi và câu chuyện của tôi. Tôi đã kết hợp rap, hát, phối khí và cách kể chuyện thú vị để tạo ra một tổng thể vô cùng tâm huyết trong từng ca khúc của album này".

Trong dàn khách mời, sự kết hợp với Dua Lipa và Kali Uchis hiện đang rất được chờ đón, vì đây là 2 nữ nghệ sĩ hàng đầu trong dòng nhạc của họ, gồm disco và R&B. Trong khi đó, 2 tên tuổi Childish Gambino và FKJ lại ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm đậm tính thể nghiệm.

Qua dự án này, có thể thấy JENNIE đang muốn cân bằng giữa tính nghệ thuật cũng như giải trí, từ đó mang đến những sự thể nghiệm thú vị, sáng tạo và đầy độc đáo.