Jessica bị cáo buộc lợi dụng danh tiếng của SNSD

Không những vậy, tour diễn thế giới Reflections của Jessica còn tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi khi nhiều đoạn clip lan truyền cho thấy khán đài thưa thớt, trong bối cảnh thương hiệu thời trang BLANC & ECLARE của cô tiếp tục đối mặt với những tin đồn phá sản, Kbizoom đưa tin ngày 15.1.

Tour diễn gây tranh cãi, quá khứ bị khơi lại

Ngày 11.1, Jessica khởi động tour diễn tại Malaysia, biểu diễn ở Arena of Stars, địa điểm được cho là có sức chứa khoảng 5.000 khán giả. Bên cạnh danh sách ca khúc, buổi diễn thu hút sự chú ý bởi thông tin về lượng người xem thấp, khi nhiều đoạn clip do khán giả ghi lại cho thấy nhiều khu vực ghế trống xuất hiện rõ rệt trong khán phòng.

Tại tour diễn cá nhân, Jessica lần đầu trình diễn lại loạt hit của SNSD sau hơn 12 năm rời nhóm nhưng ngay lập tức gây tranh cãi Ảnh: Instagram jessica.syj

Buổi hòa nhạc được xây dựng như một hành trình kể chuyện với 3 chương gồm Mirror Dreams, Deeper Reflections và Memories Of An Era. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 12 năm rời SNSD, Jessica đã tái trình diễn loạt ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi nhóm như Gee, Genie, The Boys, I Got A Boy và Mr. Mr.. Danh sách ca khúc giàu cảm xúc này được nhiều người cho là nỗ lực đối diện và hòa giải với quá khứ nhiều biến động của cô.

Các buổi concert trước đó trong năm 2025 của Jessica cũng ghi nhận cảnh khán đài thưa thớt Ảnh: Instagram starryofficial_ig

Khoảnh khắc này được cộng đồng mạng xem như một tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Jessica và SM Entertainment có thể đã bớt căng thẳng. Bên cạnh đó, việc đưa vào sử dụng các tư liệu hình ảnh lưu trữ của SNSD trong quá khứ càng dấy lên suy đoán rằng hai phía đã phần nào hạ nhiệt sau nhiều năm bị cho là tồn tại mâu thuẫn ngầm.

Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực nhanh chóng xuất hiện. Một bộ phận fan lâu năm của SNSD, đặc biệt là những người ủng hộ đội hình 8 thành viên, cáo buộc Jessica cố tình "ăn mày quá khứ" và tận dụng di sản của nhóm để thu hút sự quan tâm cho tour diễn cá nhân. Làn sóng chỉ trích càng gia tăng khi các đoạn clip cho thấy khán đài trống được chia sẻ rộng rãi, kéo theo những so sánh gay gắt với các buổi concert và fan meeting luôn kín chỗ của những thành viên SNSD khác.

Kbizoom đưa tin, concert solo của Taeyeon tại Đài Loan năm 2025 đã thu hút hàng chục nghìn khán giả, trong khi các buổi gặp gỡ người hâm mộ của YoonA, Tiffany và Sooyoung luôn trong tình trạng "cháy vé". Từng được xem là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm, Jessica hiện đối mặt với nhận định rằng sức hút ngôi sao của cô đã suy giảm đáng kể.

BLANC & ECLARE tiếp tục vướng tin đồn tài chính và có thể đã âm thầm ngừng hoạt động Ảnh: Instagram jessica.syj

Tranh cãi không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan sang lĩnh vực kinh doanh. BLANC & ECLARE là thương hiệu thời trang do Jessica sáng lập ngay khi còn là thành viên của SNSD, từng được đánh giá là một dự án tham vọng và phát triển nhanh. Ở thời kỳ đỉnh cao, thương hiệu này được cho là vận hành hơn 60 cửa hàng trên toàn cầu và thu hút nhiều khách hàng nổi tiếng. Riêng năm 2023, có thông tin cho rằng 5 cửa hàng mới đã được mở tại Trung Quốc chỉ trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, khả năng duy trì hoạt động của thương hiệu đang bị đặt dấu hỏi. Website chính thức và các kênh mạng xã hội của BLANC & ECLARE đã ngừng cập nhật từ năm 2023, sau bộ sưu tập xuân hè. Một số báo cáo còn cho biết một cửa hàng tại Gangnam (Hàn Quốc) đã phải đóng cửa do chậm thanh toán tiền thuê mặt bằng, làm dấy lên nghi vấn rằng việc mở rộng toàn cầu quá nhanh đã tạo áp lực tài chính và vượt khả năng kiểm soát.

BLANC & ECLARE cũng từng vướng vào tranh chấp pháp lý với tập đoàn Joy King Enterprises khi liên quan đến khoản vay được cho là trị giá 6,8 triệu USD vào năm 2021. Dù vụ kiện đã được rút lại vào năm 2022 sau khi đạt thỏa thuận với bạn trai của Jessica - Tyler Kwon, nhưng trên các diễn đàn trực tuyến vẫn xuất hiện nhiều phản ánh từ khách hàng cho rằng họ đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm, thậm chí gặp khó khăn kéo dài trong việc hoàn tiền.

Khán giả cho rằng Jessica đang chật vật tìm lại hào quang từ quá khứ Ảnh: Instagram jessica.syj

Tính đến năm 2026, BLANC & ECLARE đã bước sang năm hoạt động thứ 12, song cả Jessica lẫn Tyler Kwon đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tương lai của thương hiệu. Sự im lặng này càng làm dấy lên suy đoán rằng công ty có thể đã âm thầm ngừng hoạt động. Việc chuỗi nhà hàng Clareau "ăn theo" thương hiệu BLANC & ECLARE cũng đóng cửa, càng góp phần làm gia tăng lo ngại.

Sau khi rời SNSD vào năm 2014, Jessica được cho là đã chịu ảnh hưởng của một lệnh cấm sóng không chính thức tại Hàn Quốc, vắng bóng trên các chương trình âm nhạc và giải trí lớn trong suốt hơn một thập kỷ. Điều này được cho là nguyên nhân khiến cô chuyển hướng tập trung vào thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời mở rộng các hoạt động kinh doanh.

Việc tour diễn Reflections là dấu mốc cho một màn trở lại ý nghĩa hay chỉ phản ánh những thách thức mà Jessica vẫn đang đối mặt hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của cô dường như đang đứng trước ngã rẽ, chịu tác động song song từ những tranh cãi trong quá khứ và nỗ lực định hình lại tương lai.