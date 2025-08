SNSD tái hợp với đội hình đầy đủ 8 thành viên

Trong ảnh, YoonA, Sooyoung, Hyoyeon, Seohyun, Yuri, Taeyeon, Sunny và Tiffany đều diện kính râm cá tính, tạo dáng đầy khí chất. Trước mặt họ là chiếc bàn với bánh kem pancake có nến lung linh và loạt món tráng miệng nhiều màu sắc, mang đến không khí tiệc tùng ấm cúng. Buổi gặp mặt này có thể nhằm kỷ niệm sinh nhật của Tiffany hoặc nhân kỷ niệm ngày debut của nhóm SNSD.

SNSD hội ngộ đủ 8 thành viên sau 18 năm debut

SNSD khiến người hâm mộ bùng nổ cảm xúc sau khi xuất hiện với đội hình đầy đủ 8 thành viên Ảnh: Instagram tiffanyyoungofficial

Ra mắt từ năm 2007 với bản hit Into the New World, SNSD nhanh chóng vươn lên thành nhóm nhạc nữ huyền thoại, ghi dấu ấn với các ca khúc đình đám như Gee, Genie, Run Devil Run... Họ được xem là biểu tượng của thế hệ thứ hai Kpop và là nhóm nhạc mở đường cho nhiều nhóm nữ sau này.

Năm 2017, 3 thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời khỏi SM Entertainment để phát triển sự nghiệp cá nhân. Đến năm 2023, Sunny cũng chính thức rời công ty. Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi trong con đường sự nghiệp, tình cảm giữa các thành viên vẫn luôn khăng khít.

Màn comeback kỷ niệm 15 năm ra mắt với album FOREVER 1 vào năm 2022 đã chứng minh rằng SNSD không chỉ là một nhóm nhạc mà là một gia đình. Và bức ảnh tái hợp mới đây càng củng cố thêm điều đó.

Dù hoạt động solo, các thành viên SNSD vẫn gắn bó như thuở ban đầu Ảnh: Instagram tiffanyyoungofficial

Hiện tại, các thành viên đang hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, MC, DJ và sân khấu kịch. Họ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Tình bạn kéo dài 18 năm giữa họ là điều hiếm có trong ngành công nghiệp giải trí vốn nhiều biến động.

Người hâm mộ trên khắp thế giới đã chia sẻ cảm xúc vui mừng, tự hào và đầy hoài niệm. Một cư dân mạng xúc động bình luận: "SNSD thực sự đã giữ lời hứa khi nói rằng: Hiện tại là SNSD, mãi mãi là SNSD".

Màn tái hợp lần này không chỉ là khoảnh khắc đẹp giữa những người chị em, mà còn là lời khẳng định rằng giữa một Kpop luôn biến động, tình bạn giữa các thành viên SNSD vẫn luôn trường tồn.