Kendall Jenner bị bắt gặp hẹn hò ‘nam thần’ Jacob Elord

Theo chuyên trang phong cách sống Yahoo Scout và DeuxMoi, chân dài 31 tuổi Kendall Jenner và ngôi sao phim Euphoria (29 tuổi) đã bị bắt gặp cùng nhau dùng bữa sáng tại một nhà hàng trên đảo Kaua'i, Hawaii, Mỹ vào ngày 15.5.

Những hình ảnh được lan truyền cho thấy cặp đôi xuất hiện với trang phục vô cùng giản dị và thoải mái. Trong khi nàng siêu mẫu nhà Kardashian diện quần thể thao đen, áo ba lỗ xám kết hợp mũ lưỡi trai và dép xỏ ngón thì tài tử cao 1,96 m Jacob Elordi chọn áo sơ mi dài tay màu xám phối cùng quần jeans sáng màu. Một số người hâm mộ tình cờ chạm mặt cặp đôi này tiết lộ với truyền thông, cả hai trông "vượt mức tình bạn" và vô cùng dễ thương khi ở bên nhau.

Kendall Jenner và Jacob Elordi đều sở hữu ngoại hình cùng chiều cao ấn tượng, được người hâm mộ nhận xét là đẹp đôi ẢNH: AP/AFP

Kendall Jenner và Jacob Elordi bí mật hẹn hò nhiều tháng trước?

Nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ cặp đôi đã âm thầm bên nhau từ tháng 2.2026 qua sự mai mối từ chính em gái của Kendall là Kylie Jenner. Trong suốt mùa giải thưởng điện ảnh đầu năm, Kylie thường xuyên đồng hành cùng bạn trai Timothée Chalamet và có cơ hội gặp gỡ Jacob Elordi tại các sự kiện lớn. Nhận thấy nhiều nét tương đồng, người sáng lập Kylie Cosmetics đã chủ động kết nối chị gái mình với "nam thần" người Úc.

Trước khi bị bắt gặp ăn sáng cùng nhau, tờ DeuxMoi cho biết cặp đôi đã dành vài ngày ngọt ngào tại Kaua'i, cùng nhau đi uống cà phê, ghé thăm một cửa hàng rượu vang địa phương và lưu trú tại khu nghỉ dưỡng sang trọng trước khi quay trở lại Los Angeles. Một nguồn tin chia sẻ với tờ People: "Họ đã dành thời gian bên nhau và tìm hiểu đối phương trong vài tháng qua. Dù ban đầu Kendall không muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn sẵn có, nhưng cô ấy đã cho Jacob một cơ hội và mối quan hệ của họ chắc chắn đã thay đổi gần đây".

Jacob Elordi từng là khách mời trong tiệc sinh nhật của Kendall vào năm 2022 và cả hai cũng được Getty Images ghi lại khoảnh khắc trò chuyện thân mật tại bữa tiệc Vanity Fair Oscar Party hồi đầu năm nay.

Trước đó vào tháng 4, cả hai cũng bị đồn đoán đã "hôn nhau thắm thiết" tại bữa tiệc hậu lễ hội âm nhạc Coachella của Justin Bieber. Hiện tại, đại diện truyền thông của cả Kendall Jenner và Jacob Elordi đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Đời tư và các mối quan hệ cũ của Kendall Jenner và Jacob Elordi tốn không ít giấy mực của báo chí

ẢNH: AP/AFP

Kendall Jenner (sinh năm 1995) là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh và ngôi sao truyền hình thực tế thuộc gia tộc thị phi Hollywood - Kardashian. Sở hữu chiều cao ấn tượng, cô là gương mặt đại diện quen thuộc của các nhà mốt xa xỉ tại các kỳ Met Gala và tuần lễ thời trang quốc tế. Kendall Jenner có lịch sử tình trường tiêu tốn nhiều giấy mực với nam ca sĩ Bad Bunny, cầu thủ bóng rổ Devin Booker, Ben Simmons và nam ca sĩ Harry Styles. Ở tuổi 31, siêu mẫu cho biết cô đang tận hưởng cuộc sống tự do và chưa có ý định sinh con.

"Nam thần" người Úc Jacob Elordi (sinh năm 1997) là tài tử điện ảnh thế hệ mới được săn đón tại Hollywood. Sở hữu chiều cao khủng 1,96 m cùng gương mặt lãng tử, Elordi nhanh chóng bứt phá thành sao qua loạt phim ăn khách The Kissing Booth và siêu phẩm truyền hình Euphoria. Bên cạnh đó, anh được đề cử Oscar danh giá cho vai diễn trong phim Frankenstein và chuẩn bị góp mặt vào dự án bom tấn Wuthering Heights. Ngôi sao của phim Wuthering Heights cũng sở hữu danh sách người yêu cũ nổi tiếng không kém như Olivia Jade, Kaia Gerber, Zendaya và Joey King.