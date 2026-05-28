Kết nối du lịch, đưa khách Úc tới Gia lai

Ngày 28.5, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức chương trình kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai với thị trường Úc nhằm thúc đẩy thu hút khách quốc tế đến địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn famtrip Úc đã đến khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại khu vực Quy Nhơn - Gia Lai; tham quan nhiều điểm đến nổi bật như làng chài Nhơn Hải, đảo Hòn Khô, Eo Gió Nhơn Lý, cảng thị Nước Mặn, tháp Bánh Ít, làng nón Gò Găng…

Theo Hiệp hội du lịch Gia Lai, lượng khách Úc đến Quy Nhơn - Gia Lai thời gian gần đây tăng nhanh. Du khách Úc đánh giá cao cảnh quan biển, không khí trong lành, ẩm thực phong phú, con người thân thiện cùng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Quy Nhơn được tạp chí du lịch Lonely Planet của Úc bình chọn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.

Đại diện Hiệp hội du lịch Gia Lai cho biết, thị trường Úc có nhu cầu du lịch nước ngoài lớn, thời gian lưu trú dài và ưu tiên các trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực và cà phê Việt Nam.

Vì vậy, chương trình famtrip lần này nhằm giúp các doanh nghiệp du lịch Úc tìm hiểu sâu hơn về tài nguyên và sản phẩm du lịch của Quy Nhơn - Gia Lai để xây dựng, quảng bá các tour phù hợp cho du khách Úc.

Quy Nhơn được tạp chí du lịch Lonely Planet của Úc bình chọn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh hoạt động khảo sát, Hiệp hội du lịch Gia Lai còn tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp giữa các hội viên với đối tác Úc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.



