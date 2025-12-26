Kết nối yêu thương, nâng bước học sinh vùng cao Lâm Thượng

Nằm trong chương trình khánh thành và bàn giao 2 cây cầu dân sinh tại xã Lâm Thượng (Lào Cai) do Báo Thanh Niên phối hợp xây dựng, Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội đã mang đến những phần quà tặng điểm trường, các học sinh đạt thành tích trong học tập và các em có hoàn cảnh khó khăn.



Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu dân sinh tại xã Lâm Thượng ẢNH: KIẾN TRẦN

Anh Trần Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, cho biết hoạt động tặng quà "Kết nối yêu thương - Nâng bước trẻ em vùng cao" là một trong những hoạt động thường niên của chi đoàn, nhằm mang tới niềm vui, động lực cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cũng là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Báo Thanh Niên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Khi biết đến kế hoạch, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp và mong muốn được thông qua Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội để mang những niềm vui nhỏ đến với trẻ em xã Lâm Thượng. Trong đó, 6 cá nhân đã hỗ trợ 39 triệu đồng, Công ty Tri thức mới NKG ủng hộ 5 sách điện tử trị giá 25 triệu đồng.

Anh Trần Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, trao 5 sách điện tử cho Trường tiểu học và THCS Tân Phượng ẢNH: KIẾN TRẦN

Trong chương trình diễn ra ngày 25.12, Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, Đoàn xã Lâm Thượng tặng 5 sách điện tử cho thư viện Trường tiểu học và THCS Tân Phượng (xã Lâm Thượng).

Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội cũng tặng 30 suất quà là đồ dùng học tập cho 30 học sinh nghèo vượt khó, trao 30 suất khuyến học (500.000 đồng/suất) cho 30 học sinh có thành tích học tập tốt. Tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Tiếp nhận 5 sách điện tử, ông Lại Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Tân Phượng, cho hay sẽ lắp đặt tại thư viện nhà trường để học sinh tiếp cận kho tri thức trên nền tảng điện tử.

Ông Trung bày tỏ niềm vui và cảm ơn những tình cảm, những món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa của Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, Tỉnh đoàn Lào Cai và Đoàn xã Lâm Thượng đã trao tặng nhà trường, cũng như 60 học sinh của 5 trường trên địa bàn.

Chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, trao quà cho các em học sinh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quan tâm học sinh vùng cao

Cầm vở, bút mới trên tay, em Hoàng Muội Muội, học sinh Trường THCS Chu Văn An, cảm ơn các anh, chị đoàn viên đã quan tâm và mang những niềm vui đến với Muội cũng như các bạn nhỏ tại Lâm Thượng. Muội hứa sẽ tiếp tục vượt khó để phấn đấu trở thành trò giỏi, con ngoan và vững bước trên con đường tri thức như lời động viên của anh, chị đoàn viên.

Chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, cho biết 2 hoạt động lần này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân và các em nhỏ xã Lâm Thượng. 2 cây cầu mới được đưa vào sử dụng giúp bà con nơi đây đi lại thuận tiện hơn và giảm phần nào nỗi lo khi mùa mưa bão tới.

Anh Trần Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, trao quà cho các em nhỏ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chị Vui nhấn mạnh, hoạt động trao quà cho điểm trường và học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai và anh Trần Mạnh Cường, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, trao quà tặng các học sinh

ẢNH: KIẾN TRẦN

Theo chị Hoàng Thị Dét, Bí thư Đoàn xã Lâm Thượng, 2 cầu dân sinh được khánh thành không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi hơn, mà còn là "cầu tri thức" để các em đến trường.

Cạnh đó, việc trao sách điện tử và các phần quà khuyến học thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ Báo Thanh Niên đến giáo dục, giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

"Các em học sinh rất vui khi nhận được sự quan tâm của Báo Thanh Niên, điều này không chỉ giúp các em có thêm động lực để cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập mà còn truyền cảm hứng để các em làm những điều tốt đẹp", chị Dét nói.