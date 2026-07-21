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Giáo dục

Kết quả xác minh thông tin 'tố' gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải

Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội Threads cho rằng giám thị nhắc bài 3 môn thi cho một thí sinh tại một điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 21.7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin một tài khoản trên mạng xã hội Threads "tố" có gian lận thi tại một điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả xác minh thông tin 'tố' gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Thông tin phản ánh về gian lận trong thi tốt nghiệp THPT 2026 tại tỉnh Ninh Bình không có căn cứ

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi phát hiện có thông tin trên, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm việc với chủ tài khoản và kết quả xác định thông tin đăng tải "không có căn cứ". Đồng thời, đã xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh thông tin 'tố' gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cơ quan chức năng phát hiện vụ gian lận trong kỳ thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Sau vụ việc này đã xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội "tố" gian lận thi cử nhưng thiếu căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên phạm vi cả nước, Sở GD-ĐT Ninh Bình đã thực hiện chỉ đạo rà soát nghiêm túc, kết quả không phát hiện bất thường, sai sót gì cần làm rõ.

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