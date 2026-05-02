Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 2.5, giải độc đắc tăng 45,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 2.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01340 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 09 – 21 – 22 – 26 – 33 – 51 và số cộng thêm là 17.

Trong phiên xổ số tối nay không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 45.356.581.650 đồng. Giải Jackpot 2 cũng không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 4.103.041.250 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 7 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 615 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng; có 14.620 người trúng giải ba với số tiền là 50.000 đồng.

Trước đó, vào tối 16.4, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01333 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 07 – 15 – 22 – 47 – 52 và số cộng thêm là 55.

Trong phiên xổ số này có một người trúng giải Jackpot 1 với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 91.889.389.200 đồng. Ngay khi xác định có người trúng, giải độc đắc quay lại số tiền ban đầu là 30 tỉ đồng.