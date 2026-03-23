Kẹt xe nhiều tuyến đường hướng về trung tâm TP.HCM sáng nay 23.3

Ghi nhận lúc 8 giờ hôm nay 23.3, khu vực đường Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến hầm Thủ Thiêm xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Khu vực nút giao An Phú, các phương tiện từ nhiều hướng như đường cao tốc, Nguyễn Duy Trinh đổ dồn cùng lúc, gây nên tình trạng kẹt xe.



Ở các tuyến đường nhánh khác như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Cảnh cũng ghi nhận tình trạng kẹt xe liên hoàn. Các phương tiện đi từ hướng cầu Sài Gòn rẽ vào đường Trần Não rơi vào cảnh bị ùn ứ. Trong khi đó, đoạn đường Võ Nguyên Giáp xe cộ chen chúc di chuyển rất chậm cả 2 chiều.

Các phương tiện nối đuôi nhau, kéo dài trên đường Mai Chí Thọ sáng nay 23.3 ẢNH: DẠ THẢO

Tình trạng kẹt xe diễn ra từ khoảng 8 giờ đến hơn 9 giờ ẢNH: DẠ THẢO

Còn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe cộ dồn ứ từ cầu vượt đến cầu Thủ Thiêm. Người điều khiển phương tiện chủ yếu di chuyển vào hướng trung tâm TP.HCM để làm việc việc vào sáng đầu tuần.

Chị Diệp (ở phường Long Bình) đi đường Võ Nguyên Giáp vào sáng nay bị trễ hơn so với những ngày trước. Lộ trình đi làm của chị hôm nay từ đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Cảnh và kết thúc tại Phạm Viết Chánh. Chị cho biết phải mất hơn 30 phút mới đi qua được đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến hết gần hết đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ở các nút giao, CSGT cùng lực lượng chức năng có mặt túc trực điều tiết phương tiện di chuyển theo các lộ trình. Đến khoảng 9 giờ 30, tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường này đã giảm bớt, tình hình đi lại trở lại bình thường.

Người dân di chuyển trên đường Mai Chí Thọ vào trung tâm TP.HCM ẢNH: DẠ THẢO

Khu vực dưới chân cầu vượt Thủ Thiêm đông đúc xe cộ ẢNH: DẠ THẢO

Ở cả 2 chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh đều chật kín xe ẢNH: DẠ THẢO

Từ 6 giờ sáng nay 23.3, nhiều tuyến đường ở Thủ Thiêm bị hạn chế để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trong 3 ngày. Những tuyến đường bị hạn chế đi lại trong thời gian trên gồm: một phần đường Lương Định Của (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Lương Định Của - Nguyễn Cơ Thạch); một phần đường Trần Não (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Trần Não - đường số 14); một phần đường Tố Hữu (đoạn từ giao lộ Tố Hữu - Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu - Lương Định Của); một phần đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ giao điểm R12 đến hết khu dân cư Lan Anh); toàn bộ cầu Thủ Thiêm; hai chiều đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh - chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu).

Việc hạn chế giao thông được triển khai đến hết ngày 25.3.2026 (có thể kết thúc sớm hơn tùy tình hình thực tế).