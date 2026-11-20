Ngày 20.11, thông tin từ Shilla Monogram Hanoi Westlake cho biết khách sạn đã chính thức đón khách từ ngày 23.10, đánh dấu sự mở rộng của thương hiệu khách sạn Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu thuộc The Shilla Hotels & Resorts, tập đoàn quản lý khách sạn đến từ Hàn Quốc. Sau khi khai trương cơ sở đầu tiên tại Đà Nẵng năm 2020, thương hiệu này tiếp tục phát triển tại Gangneung (Hàn Quốc), Tây An (Trung Quốc) và hiện nay là Hà Nội - khách sạn thứ tư trong hệ thống Shilla Monogram.

Việc thương hiệu khách sạn Hàn Quốc tiếp tục mở rộng tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của ngành du lịch. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 3,37 triệu lượt khách Hàn Quốc, đứng thứ hai trong các thị trường gửi khách lớn nhất, sau Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng khách từ thị trường này giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng Hà Nội, 10 tháng năm 2026 đón khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách Hàn Quốc đạt 469.100 lượt, tăng 9,3%, đứng thứ hai sau Trung Quốc (763.500 lượt). Ngoài Hàn Quốc, các thị trường gửi khách lớn đến Hà Nội còn có Mỹ với 326.400 lượt, Úc 307.600 lượt, Đài Loan 289.000 lượt và Nhật Bản 265.500 lượt.

Thương hiệu khách sạn Hàn mở rộng đầu tư tại Hà Nội ẢNH: THIÊN MINH

Khách sạn này tọa lạc tại khu đô thị Starlake, phía tây Hồ Tây, là khu vực tập trung nhiều cơ quan ngoại giao, văn phòng doanh nghiệp quốc tế và các khu dân cư mới.

Khách sạn có quy mô 319 phòng nghỉ và suite, với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam. Bên cạnh hệ thống lưu trú, cơ sở này phát triển các nhà hàng phục vụ ẩm thực quốc tế, Trung Hoa và Hàn Quốc, trong đó một nhà hàng BBQ Hàn Quốc dự kiến khai trương vào tháng 12.2026. Khách sạn cũng có khu vực hội nghị rộng 700 m², sức chứa tối đa 620 khách, cùng hệ thống hồ bơi, phòng tập và các tiện ích phục vụ khách công tác, nghỉ dưỡng. Sự hiện diện của thương hiệu khách sạn Hàn Quốc tại Hà Nội góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp cho Thủ đô, đặc biệt tại khu vực phía tây thành phố.

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế, việc các thương hiệu khách sạn nước ngoài gia nhập thị trường cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm lưu trú để tăng sức cạnh tranh của điểm đến.