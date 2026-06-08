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Đời sống Cộng đồng

Khách Việt đổi cách du lịch hè: Không còn chạy theo điểm đến đắt đỏ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/06/2026 13:45 GMT+7

Hè 2026, nhiều du khách Việt ưu tiên những chuyến đi phù hợp ngân sách, dễ di chuyển và giàu trải nghiệm thay vì chạy theo các điểm đến đắt đỏ hay lịch trình dày đặc.

Mùa hè 2026 đang bước vào cao điểm với nhu cầu du lịch tăng mạnh trên cả nước. Tuy nhiên, thay vì chạy theo những chuyến đi thật xa hay những kỳ nghỉ đắt đỏ, nhiều du khách Việt đang có xu hướng lựa chọn kỹ lưỡng hơn, ưu tiên các hành trình phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình và mang lại nhiều giá trị trải nghiệm.

Người Việt đổi cách du lịch hè: Không cần đi xa, miễn chuyến đi xứng đáng - Ảnh 1.

Biển Nha Trang là một trong những điểm đến được yêu thích của mùa hè này

ẢNH: BÁ DUY

Du lịch biển hút khách mùa hè

Theo dữ liệu từ Traveloka, các điểm đến biển đảo tiếp tục dẫn đầu xu hướng du lịch hè năm nay. Đà Nẵng là địa phương được tìm kiếm và đặt dịch vụ lưu trú nhiều nhất trên nền tảng, trong khi Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm vé máy bay tới 56% so với cùng kỳ. Côn Đảo cũng thu hút sự quan tâm lớn với mức tăng 42%.

Bên cạnh đó, những điểm đến quen thuộc như biển Nha Trang, Quy Nhơn, Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ lợi thế biển đẹp, hạ tầng du lịch phát triển và chi phí đa dạng. Các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội cũng nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, phản ánh xu hướng du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng cuối tuần đang ngày càng phổ biến.

Người Việt đổi cách du lịch hè: Không cần đi xa, miễn chuyến đi xứng đáng - Ảnh 2.

Không chỉ có bãi biển, Nha Trang còn nhiều điểm check-in khác thu hút du khách tham quan, trải nghiệm

ẢNH: BÁ DUY

Theo ghi nhận từ Vietravel, nhu cầu du lịch hè vẫn duy trì tích cực nhưng khách ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định đặt tour. Thay vì chỉ quan tâm đến giá cả, nhiều người chú trọng đến mức độ thuận tiện, chất lượng dịch vụ, sự phù hợp với quỹ thời gian và chiều sâu trải nghiệm mà chuyến đi mang lại.

Xu hướng này thể hiện rõ qua cơ cấu sản phẩm được du khách quan tâm trong mùa hè năm nay. Bên cạnh các hành trình nghỉ dưỡng biển truyền thống như Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né hay Phú Quốc, các tour kết hợp trải nghiệm văn hóa như Đà Nẵng - Huế - Hội An, Quy Nhơn - Phú Yên, Sa Pa - Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình cũng thu hút lượng lớn khách đăng ký.

Người Việt đổi cách du lịch hè: Không cần đi xa, miễn chuyến đi xứng đáng - Ảnh 3.

Du khách quốc tế lướt ván diều trên biển Mũi Né

ẢNH: QUẾ HÀ

Lên kế hoạch sớm để săn ưu đãi

Đáng chú ý, nhiều gia đình không còn đặt nặng việc phải đi thật nhiều nơi trong một chuyến du lịch. Thay vào đó, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc nghỉ dưỡng cùng người thân.

Người Việt đổi cách du lịch hè: Không cần đi xa, miễn chuyến đi xứng đáng - Ảnh 4.

Cánh đồng lúa ở Tam Cốc (Ninh Bình)

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng giám đốc Vietravel, cho rằng du lịch ngày nay không còn đơn thuần là đưa du khách đến các điểm tham quan. Điều mà khách hàng tìm kiếm là những hành trình có chất lượng, giàu cảm xúc và mang lại giá trị thực sự.

Một xu hướng khác được các doanh nghiệp du lịch ghi nhận là du khách lên kế hoạch sớm hơn. Thay vì chờ sát ngày khởi hành, nhiều người chủ động săn vé máy bay, đặt khách sạn hoặc đăng ký tour từ trước cả tháng để có mức giá tốt hơn trong mùa cao điểm.

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, du khách hiện xem du lịch như một phần của phong cách sống và nhu cầu tái tạo năng lượng. Điều này khiến họ chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin, so sánh lựa chọn và tối ưu chi phí cho mỗi chuyến đi.

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