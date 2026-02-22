Khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an tại Việt Nam Quốc Tự

Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư do Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Đức Pháp chủ, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh Đạo sư Phật giáo TP.HCM quang lâm niêm hương, chú nguyện.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tăng dâng hương tại tháp Đa Bảo - nơi tôn trí xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Tham dự pháp hội đầu xuân Bính Ngọ có chư tôn đức Ban Thường trực, thành viên Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới TP.HCM; đại diện 22 liên phường Phật giáo TP.HCM; tăng ni các tự viện cùng đông đảo phật tử các đạo tràng trở về tham dự, nhất tâm cầu nguyện cho năm mới an lành.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo và chính quyền địa phương.

Pháp hội do đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng khởi xướng từ nhiều năm trước, khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Phật giáo TP.HCM ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Theo sự thỉnh cầu của Ban Trị sự, Đức Pháp chủ quang lâm niêm hương chú nguyện chứng minh buổi lễ. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đảm nhiệm vai trò đệ nhất đàn chủ; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM giữ phương vị tại 6 đàn còn lại, cử hành các nghi thức nhiễu đàn, sái tịnh đàn tràng và khai kinh Dược Sư.

Dưới sự hướng dẫn của chư vị đàn chủ và chư tôn đức Ban Kinh sư do Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phụ trách, toàn thể đạo tràng đồng thanh trì tụng kinh Dược Sư, hồi hướng công đức với ước nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

Pháp hội Dược Sư diễn ra trong không khí trang nghiêm ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Khóa lễ diễn ra đến rằm tháng giêng ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Sau lễ khai đàn, tại Việt Nam Quốc Tự tiếp tục diễn ra các khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư vào lúc 14 giờ và 16 giờ cùng ngày.

Từ ngày 23.2 đến 3.3.2026 (đến rằm tháng giêng), khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư được tổ chức vào lúc 17 giờ 45 hằng ngày, do chư tôn đức Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, chư tăng tại Việt Nam Quốc Tự và phật tử các đạo tràng đảm trách.

Đông đảo phật tử cùng tham dự buổi lễ ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Pháp hội Dược Sư với chủ đề "Tiêu tai diên thọ - Kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận" được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức thường niên. Pháp hội do đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng khởi xướng từ nhiều năm trước, khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Phật giáo TP.HCM và được duy trì liên tục, trở thành sinh hoạt tâm linh quen thuộc mỗi dịp đầu xuân.



Pháp hội đầu xuân Bính Ngọ cũng là dịp để người dân, phật tử TP.HCM trở về chốn già lam, gửi gắm ước nguyện bình an cho bản thân và gia đình, khởi đầu một năm mới thuận hòa.