Khám phá bí ẩn công nghệ màn hình trên TV OLED

Nếu đang tìm kiếm một chiếc TV có chất lượng hình ảnh đỉnh cao nhất, các mẫu TV OLED gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong danh sách lựa chọn của bạn. Khác biệt với màn hình đèn nền LED truyền thống, TV OLED vận hành dựa trên hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng hoạt động độc lập và có thể tắt hoàn toàn khi cần thiết.

Công nghệ này đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển kể từ khi được Sony giới thiệu vào năm 2004, biến phân khúc này thành mảng hấp dẫn nhất ngành công nghệ truyền thông. Tuy nhiên, trước khi đầu tư một khoản tài chính lớn, người dùng cần nắm rõ các ưu và nhược điểm cốt lõi của dòng TV này.

Ưu điểm: Sắc đen sâu thẳm tuyệt đối không đối thủ

Độ tương phản luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng hình ảnh hiển thị. Trong khi màn hình LCD truyền thống và màn hình mini-LED ngày nay vẫn mang lại mức hiển thị tốt, thì OLED vẫn bất bại về khả năng thể hiện sắc đen đậm đà. Sắc đen tuyệt đối này là đặc điểm chung của mọi TV OLED cho dù hai nhà sản xuất lớn nhất là Samsung và LG có cách tiếp cận công nghệ hơi khác nhau.

Minh chứng là vào năm 2025, mẫu màn hình S95F của Samsung đã đạt được độ sáng xuống thấp tới 0,005 nit trong môi trường ánh sáng yếu và xuất sắc nhận chứng nhận VDE True Black. Sự khác biệt từ mức độ tương phản lớn này giúp mọi nội dung bạn xem hoặc chơi trên màn hình trở nên sống động hơn. Bên cạnh Samsung, các mẫu mã của LG cũng thường xuyên được ca ngợi về hiệu suất hiển thị sắc đen sâu thẳm này.

Ưu điểm: Tốc độ vận hành siêu tốc chuyên dụng cho chơi game

Tốc độ vận hành cực nhanh kết hợp với độ trễ đầu vào siêu thấp đã biến OLED trở thành một trong những dòng TV tốt nhất cho việc chơi game. Nhờ việc mỗi điểm ảnh hoạt động độc lập, hình ảnh luôn duy trì được sự nhất quán tại mọi thời điểm để người dùng bắt trọn các phân cảnh hành động tốc độ cao. Khả năng thay đổi màu sắc gần như tức thời giúp loại bỏ triệt để hiện tượng bóng ma và nhòe hình không mong muốn.

Thực tế kiểm nghiệm cho thấy mẫu B5 của LG cung cấp thời gian phản hồi ấn tượng chỉ vỏn vẹn 0,1 mili-giây. Đồng thời, trang PCMag đã thử nghiệm rất nhiều TV OLED và nhận thấy các mẫu như Samsung S95H và LG Evo G6 đều đạt độ trễ dưới ngưỡng 5 mili-giây ở độ phân giải 1.080p tần số quét 120 Hz. Đây chính là gói trang bị hoàn hảo nhất cho các game thủ yêu cầu một hình ảnh chuyển động chính xác nhất.

Ưu điểm: Chất lượng màu sắc vượt trội và chính xác

Nhờ không phụ thuộc vào bất kỳ hình thức đèn nền nào, các điểm ảnh tự phát sáng của OLED có thể tự do tạo ra hơn một tỉ màu sắc khác nhau. Người xem sẽ được thưởng thức mọi màu sắc chính xác theo đúng ý đồ của nhà sản xuất mà không gặp hiện tượng hở sáng hay tràn màu như đèn LED. Sự khác biệt về cách xây dựng tấm nền màu giữa LG và Samsung cũng là yếu tố quan trọng để người dùng cân nhắc.

LG chủ yếu dựa vào công nghệ WOLED, tạo ra ánh sáng trắng rồi truyền qua các bộ lọc màu đỏ, xanh dương, xanh lá và bổ sung điểm ảnh phụ màu trắng để tăng cường độ sáng. Trong khi đó, Samsung lại chọn công nghệ QD-OLED sử dụng lớp phát sáng màu xanh dương truyền qua các chấm lượng tử để tạo ra màu sắc thuần khiết hơn. Cả hai công nghệ này đều được nâng tầm trải nghiệm hiển thị lên một đẳng cấp khác nhờ tính năng HDR.

Ưu điểm: Góc nhìn rộng linh hoạt nhất cho căn phòng lớn

Góc nhìn rộng là một khía cạnh xuất sắc khác của TV OLED, giúp hình ảnh không bị biến đổi ngay cả khi có nhiều người cùng xem từ các góc độ khác nhau. Ở các TV LED tiêu chuẩn, hệ thống đèn nền gần như sẽ làm biến dạng màu sắc và vô hiệu hóa mức độ tương phản ở các góc hẹp. Với màn hình OLED, người xem sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc thưởng thức trọn vẹn hiệu ứng hình ảnh dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào.

TV OLED vận hành dựa trên hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng ẢNH: GEMINI AI

Bản thân các màn hình này có thiết kế siêu phẳng giúp bao phủ toàn bộ không gian phòng, với kích thước có thể đạt tới mức dưới 100 inch. Thực tế sử dụng các dòng TV QD-OLED như mẫu Samsung S95 cho thấy chất lượng và độ chính xác của hình ảnh chưa bao giờ là vấn đề đối với người xem. Nhìn chung, tất cả các loại màn hình OLED đều nổi bật vượt trội về góc nhìn so với phần còn lại của thị trường.

Nhược điểm: Hiệu suất kém trong không gian quá sáng

Mặc dù màn hình OLED ngày nay đã cải thiện nhiều về độ sáng tổng thể, chúng vẫn không phải là lựa chọn tối ưu cho những căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên tràn vào. Lượng ánh sáng môi trường quá lớn sẽ làm lu mờ độ tương phản đặc trưng của điểm ảnh, khiến trải nghiệm xem bị giảm sút. Đây vốn luôn là điểm mạnh cạnh tranh của TV LED truyền thống, cụ thể hơn là các mẫu mini-LED.

Nếu sẵn sàng chi ra khoản tiền lớn cho các màn hình OLED phân khúc cao cấp nhất, bạn sẽ nhận được lớp phủ chống chói tốt hơn để khắc phục nhược điểm này. Nhưng đối với các màn hình OLED đời cũ hoặc giá rẻ, các màn hình mini-LED hoặc QLED tăng cường độ sáng vẫn chiếm ưu thế vượt trội. Nếu bạn không thường xuyên xem phim hoặc chơi game vào ban đêm, TV LED sẽ là tùy chọn thực tế hơn.

Nhược điểm: Giá thành xuất xưởng của TV OLED khá cao

Người dùng phải chuẩn bị tinh thần chi ra một khoản tiền lớn để sở hữu TV OLED, đặc biệt là các mẫu mã mới nhất với đầy đủ tính năng. Khi kích thước màn hình tăng lên, giá thành sản phẩm cũng tăng theo tỷ lệ thuận và đắt hơn nhiều so với một màn hình LED thông thường. Để sở hữu một thiết bị có thể giảm bớt các nhược điểm như lóa màn hình, mức giá từ bốn chữ số (tính bằng USD) gần như là bắt buộc.

Ví dụ tại Walmart, mẫu TV OLED LG C5 42 inch tiêu chuẩn có giá lên tới 899 USD (khoảng 24 triệu đồng), trong khi một chiếc TV QLED 43 inch từ thương hiệu TCL chỉ có giá vỏn vẹn 198 USD (khoảng 5,2 triệu đồng). Đối với các mẫu mã mới có thông số kỹ thuật cao hơn, giá bán hoàn toàn có thể vượt quá ngưỡng 5.000 USD. Dù vậy, đối với những người có ngân sách dư dả, công nghệ tăng cường độ sáng và khả năng xử lý siêu nhanh của OLED vẫn được đánh giá là xứng đáng với số tiền bỏ ra.