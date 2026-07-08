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Du lịch Khám phá

Khám phá 'đảo khỉ' giữa cánh rừng ngập mặn Cù Lao Dung

Duy Tân
Duy Tân

"Đảo khỉ" thuộc xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ, thu hút đông đảo khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm bởi những đàn khỉ sinh sống tự nhiên giữa cánh rừng ngập mặn xanh mướt.

Cù Lao Dung (xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ - trước đây là huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) được ví như hòn đảo cuối cùng trên sông Hậu trước khi dòng nước hòa vào biển Đông. Nằm giữa hai cửa sông lớn Định An và Trần Đề, vùng đất này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, với những cánh rừng đước, bần trải dài ngút mắt.

Đặc biệt, nơi đây có những đàn khỉ sinh sống hoàn toàn tự nhiên giữa cánh rừng ngập mặn, tạo nên nét độc đáo. Người dân địa phương ưu ái gọi là "đảo khỉ".

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 1.

Du khách khám phá "đảo khỉ" ở xã Cù Lao Dung - nơi được bao bọc bởi những cánh rừng ngập mặn xanh mướt

ẢNH: DUY TÂN

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 2.

Khoảnh khắc khỉ chuyền cành giữa rừng ngập mặn Cù Lao Dung

ẢNH: DUY TÂN

Phía đông nam của xã hiện còn khoảng 1.700 ha rừng bần, được ví như "lá phổi xanh" của vùng cửa sông ven biển. Chính môi trường sinh thái đa dạng này trở thành nơi cư trú lý tưởng cho nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có những đàn khỉ sinh sống từ nhiều năm qua.

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 3.

Khỉ mẹ và các con đi tìm thức ăn

ẢNH: DUY TÂN

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 4.

Nhiều cá thể khỉ khá dạn dĩ, thường xuất hiện gần khu vực tham quan

ẢNH: DUY TÂN

Lần đầu đặt chân đến điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng ở xã Cù Lao Dung, anh Nguyễn Minh Đang (34 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP.Cần Thơ) bày sự thích thú khi tận mắt chứng kiến những chú khỉ tinh nghịch xuất hiện giữa cánh rừng. "Khung cảnh ở đây rất hoang sơ, không khí trong lành. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là được nhìn thấy những đàn khỉ sinh sống tự nhiên, chạy nhảy và chuyền cành. Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, hiếm nơi nào có được", anh Đang chia sẻ.

Theo nhiều du khách, sức hút của "đảo khỉ" chính là nét mộc mạc, hoang sơ cùng hệ sinh thái tự nhiên được gìn giữ khá nguyên vẹn.

Nhắc đến "đảo khỉ", người dân địa phương đều biết đến ông Trương Văn Dũng (50 tuổi). Sinh ra và lớn lên giữa những cánh rừng ngập mặn, ông Dũng nối nghiệp cha mẹ, gắn bó với nghề giữ rừng suốt nhiều thập niên. Hiện ông quản lý khoảng 5 ha rừng và trông coi điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng cùng đàn khỉ nơi đây.

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 5.

Một cá thể khỉ đi tìm thức ăn

ẢNH: DUY TÂN

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 6.

Ông Trương Văn Dũng đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc bảo vệ rừng và chăm sóc đàn khỉ ở Cù Lao Dung

ẢNH: DUY TÂN

Ông Dũng cho biết, khu rừng này hiện có khoảng 30 - 40 cá thể khỉ sinh sống. Mỗi buổi sáng, chúng thường ra khu vực cầu tre kiếm ăn, một số con dạn dĩ còn "bám" theo du khách để xin thức ăn.

"Khi thấy khỉ làm phiền du khách, tôi phải khua cây đuổi chúng vào rừng. Chúng vốn tự tìm thức ăn trong rừng để sinh tồn, chỉ khi đói mới tìm đến xin ăn chứ chưa từng gây hại ai. Người dân ở đây cũng rất ý thức trong việc bảo vệ, gìn giữ các loài động vật hoang dã", ông Dũng nói.

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 7.

Một chú khỉ đã quen với khách tham quan

ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Dũng, không chỉ khu vực điểm du lịch mà nhiều cánh rừng khác ở Cù Lao Dung cũng có các đàn khỉ sinh sống tự nhiên. 

Khám phá 'đảo khỉ' ở Cù Lao Dung, điểm dã ngoại thu hút khách du lịch - Ảnh 8.

Hai cá thể khỉ quấn quýt giữa rừng ngập mặn

ẢNH: DUY TÂN

Ngày nay, "đảo khỉ" ở Cù Lao Dung trở thành điểm dã ngoại quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp cuối tuần. Đến đây, du khách được ngắm đàn khỉ, tận hưởng không khí trong lành, khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng rừng ngập mặn ven biển. Ngoài khỉ, nơi đây còn là "ngôi nhà chung" của nhiều loài sinh vật bản địa như cá thòi lòi, ong rừng, ba khía, còng và nhiều loài chim nước.

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