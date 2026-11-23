Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Bảo tàng Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026), đồng thời khai mạc trưng bày chuyên đề “Sơn mài Tương Bình Hiệp – nét văn hóa đặc sắc của người Bình Dương”.

Bà Văn Thị Thùy Trang - Giám đốc Bảo tàng Bình Dương phát biểu tại buổi lễ Ảnh: NGUYỄN LAN

Ban tổ chức và các đại biểu cắt băng khai mạc chuyên đề Ảnh: NGUYỄN LAN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Thùy Trang, Giám đốc Bảo tàng Bình Dương, nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của đơn vị. Bà cho rằng, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ cội nguồn, trong khi Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để bảo tàng nhìn lại những đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo bà Thùy Trang, trong không gian phát triển mới của TP.HCM, Bảo tàng Bình Dương hướng đến vai trò rộng hơn, không chỉ lưu giữ ký ức mà còn kết nối di sản truyền thống với công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Bảo tàng Bình Dương lưu giữ 3 bảo vật quốc gia

Năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất và bắt đầu công cuộc tái thiết, Phòng Bảo tồn Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Sông Bé được thành lập, đặt nền móng cho sự ra đời của Bảo tàng Sông Bé, tiền thân của Bảo tàng Bình Dương.

Những cán bộ bảo tàng đầu tiên đã tiến hành điều tra, điền dã tại nhiều địa bàn, khảo sát các di chỉ khảo cổ học thời tiền - sơ sử như Dốc Chùa, Mỹ Lộc. Từ những chuyến đi ấy, nhiều hiện vật khảo cổ, tư liệu và kỷ vật kháng chiến được sưu tầm, góp phần lưu giữ những dấu tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương.

Tác phẩm Hội làng (sơn mài Định Hòa) Ảnh: NGUYỄN LAN

Ngọ - tác phẩm độc đáo với chất liệu đồng ở bảo tàng Ảnh: NGUYỄN LAN

Tứ đại đồng đường của sơn mài Định Hòa Ảnh: NGUYỄN LAN

Giai đoạn 1997 - 2025 ghi nhận sự phát triển về quy mô và hoạt động chuyên môn của bảo tàng. Đến nay, đơn vị quản lý, nghiên cứu và phát huy giá trị 66 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; lưu giữ, bảo quản 28.856 hiện vật và tư liệu.

Đáng chú ý, bảo tàng đang lưu giữ 3 bảo vật quốc gia gồm Tượng động vật Dốc Chùa, Mộ chum gỗ nắp trống đồng và Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh. Đây là những hiện vật có giá trị về lịch sử, khảo cổ học, phản ánh đời sống và trình độ kỹ nghệ của cư dân cổ ở phương Nam.

Bên cạnh di sản vật thể, bảo tàng phối hợp với cộng đồng bảo tồn, phát huy 5 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: nghề gốm Bình Dương, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, Võ lâm Tân Khánh Bà Trà, Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An và Lễ hội Kỳ yên Đình Tân An.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, trưng bày và giáo dục di sản, bảo tàng góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa địa phương đến học sinh, sinh viên và công chúng.

Sơn mài Tương Hiệp Bình trong dòng chảy đương đại

Trưng bày chuyên đề “Sơn mài Tương Bình Hiệp – nét văn hóa đặc sắc của người Bình Dương” giới thiệu những giá trị kỹ thuật, mỹ thuật của nghề sơn mài truyền thống, đồng thời gợi mở khả năng phát triển sản phẩm làng nghề trong đời sống hiện nay. Các sản phẩm sơn mài ứng dụng có thể kết nối với lĩnh vực quà tặng du lịch và công nghiệp văn hóa của TP.HCM.

Thầy đồ (sơn mài Thành Lễ) Ảnh: NGUYỄN LAN

Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu năm 2026 tại Bảo tàng Bình Dương Ảnh: NGUYỄN LAN

Dịp này, Ban tổ chức phối hợp Câu lạc bộ Mỹ thuật Bình Dương khai mạc triển lãm các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu năm 2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp văn hóa TP.HCM lần thứ nhất. Triển lãm giới thiệu nhiều loại hình sáng tác như sơn mài, sơn dầu, điêu khắc và sắp đặt đương đại. Các tác phẩm khai thác đề tài quê hương, con người và nhịp sống đô thị, tạo nên sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình.