Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), tối 20.11, Bảo tàng TP.HCM khai mạc Tuần lễ "Khai hội văn hóa – Khởi sắc tinh hoa". Diễn ra đến hết ngày 6.12, chương trình gồm chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực.

Theo bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP.HCM, tuần lễ được tổ chức nhằm đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng thông qua những hình thức thể hiện sinh động, giàu tính tương tác. Qua đó, bảo tàng kỳ vọng tạo thêm sự kết nối giữa di sản với đời sống đương đại, khơi gợi sự quan tâm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bảo tàng TP.HCM sáng đèn phục vụ du khách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Giám đốc Bảo tàng TP.HCM Đoàn Thị Trang phát biểu khai mạc Tuần lễ "Khai hội văn hóa – khởi sắc tinh hoa"

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Xem nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trong bảo tàng

Sau lễ khai mạc, không gian bảo tàng trở thành sân khấu nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực âm nhạc và thời trang như Nguyễn Phi Hùng, Ngô Công Lâm, Tuấn Hiệp, Thanh Ngọc, Lưu Hiền Trinh, guitar Đức Hưng, nhóm Phù Sa, nhóm Sol và nhóm người mẫu Kim Nguyên.

Du khách xem biểu diễn thời trang Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhiều trang phục truyền thống Việt Nam được giới thiệu đến công chúng Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng nhóm múa Sol biểu diễn ca khúc Gởi em chiếc nón bài thơ Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các tiết mục âm nhạc như Gửi em chiếc nón bài thơ, Một vòng Việt Nam, Lý dâng bông, Hương sắc miền Nam được trình diễn xen kẽ với các bộ sưu tập thời trang Dệt mộng, Thơ của nhà thiết kế Minh Châu. Sự kết hợp giữa âm nhạc và thời trang mang đến cho du khách góc nhìn đa dạng về văn hóa truyền thống trong không gian bảo tàng.

Không ít du khách tỏ ra bất ngờ khi được gặp nghệ sĩ ngay trong chuyến tham quan bảo tàng. Anh Nguyễn Minh Tuấn (Đà Nẵng) cho biết, anh không nghĩ chuyến đi TP.HCM lần này lại có dịp gặp ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn trực tiếp. Với anh, đây là một kỷ niệm đáng nhớ.

Từ trải nghiệm thủ công đến khám phá trang phục truyền thống

Trước chương trình nghệ thuật buổi tối, từ chiều, du khách đã có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như viết thư pháp, trang trí quạt giấy, tô gốm, đan lá dừa, đóng guốc... Những công việc thủ công đòi hỏi sự khéo léo này giúp người tham gia tiếp cận gần hơn với kỹ thuật, thẩm mỹ và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ

Hoạt động tô tượng vào buổi chiều Ảnh: QUỲNH TRÂN

Du khách trải nghiệm đóng guốc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Và xin chữ thư pháp Ảnh: QUỲNH TRÂN

Du khách nhỏ tuổi với niềm vui bất ngờ là những tặng phẩm thú vị Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực giới thiệu các món ăn, bánh dân gian quen thuộc, giúp du khách khám phá thêm những nét đặc trưng của văn hóa Việt từ đời sống thường ngày.

Một điểm nhấn khác là triển lãm Dấu xưa – nét nay, giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam. Không chỉ ngắm nhìn các mẫu trang phục, du khách còn được trực tiếp mặc thử, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu thêm về đặc trưng của từng loại hình trang phục.

Thông qua chuỗi hoạt động từ nghệ thuật biểu diễn, thủ công, ẩm thực đến thời trang, Bảo tàng TP.HCM đang thử nghiệm cách tiếp cận di sản gần gũi hơn với công chúng. Việc tổ chức các chương trình vào buổi tối cũng góp phần mở rộng trải nghiệm tham quan, đưa bảo tàng trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa đa dạng.