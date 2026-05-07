Khám xét nơi làm việc của cựu thứ trưởng, thu giữ hơn 5 tỉ đồng

Như đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án tiêu cực liên quan đến việc cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH cũ (nay là Bộ Nội vụ) và một số đơn vị liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan ẢNH: T.H

Cáo trạng xác định, quá trình giải quyết hồ sơ cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH đã cố tình gây khó khăn, "vẽ" ra quy trình thủ tục trái pháp luật, hòng ép doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn".

Để suôn sẻ trong việc cấp phép, phía doanh nghiệp phải đưa hối lộ cho những người này, với tổng số tiền lên tới hơn 30 tỉ đồng, từ năm 2017 - 2025.

Thu giữ số tiền lớn tại nơi làm việc của cựu thứ trưởng

Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, là bị can từng giữ chức vụ cao nhất, cũng là người nhận hối lộ nhiều nhất, tổng cộng hơn 16,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm khám xét nơi làm việc của ông Hoan, cơ quan điều tra thu giữ của ông này số tiền rất lớn, gồm gần 1 tỉ đồng và hơn 156.000 USD, tổng giá trị tạm tính hơn 5 tỉ đồng.

Kết luận điều tra từng thể hiện số tiền được đựng trong hàng chục chiếc phong bì còn nguyên tên của doanh nghiệp, song cáo trạng mới nhất không đề cập chi tiết này.

Đến nay, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã nộp hơn 15,8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài ông Hoan, viện kiểm sát còn xác định ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhiều lần nhận hoặc để cấp dưới nhận hối lộ với tổng số hơn 14,3 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 7,9 tỉ đồng. Đến nay, ông Nam đã nộp khắc phục hơn 8,3 tỉ đồng.

7 bị can khác thuộc nhóm cựu cán bộ cũng bị cáo buộc nhận hối lộ ít nhất là hơn 164 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 7,7 tỉ đồng (hưởng lợi cá nhân hơn 3,1 tỉ đồng). Nhóm này đã nộp khắc phục ít nhất 226 triệu đồng, nhiều nhất hơn 3,1 tỉ đồng.

Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng (trái) và Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam ẢNH: T.N

2 vợ chồng doanh nghiệp nộp hơn 155 tỉ đồng

Vẫn theo cáo trạng, tính tổng số tiền khắc phục của toàn bộ vụ án, các bị can đã nộp hơn 251 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn điều tra nộp hơn 100 tỉ đồng, đến giai đoạn truy tố nộp thêm hơn 151 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định người chi tiền "bôi trơn" cho nhóm cựu quan chức thuộc Bộ LĐ-TB-XH là giám đốc một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Nhóm này bị ép đưa hối lộ, vì thế không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, các công ty sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán khi thu tiền môi giới của người lao động, "bỏ ngoài" hơn 1.241 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 244 tỉ đồng, nên bị truy tố tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long) cùng vợ là Phạm Thị Hạnh là nhóm nộp khắc phục hậu quả nhiều nhất, với hơn 155 tỉ đồng.

Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tiền mặt, ngoại tệ, vàng… với tổng trị giá tạm tính hơn 39,3 tỉ đồng; kê biên 4 bất động sản, gồm các nhà ở và biệt thự đứng tên vợ chồng ông Hưng.

Cũng trong nhóm doanh nghiệp, bị can Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) nộp 1 tỉ đồng; Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) nộp 500 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng của Công ty Sona) nộp 7 tỉ đồng…