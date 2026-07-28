Khán giả Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ ASIAD 20

Chi phí bản quyền đắt đỏ

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa ASIAD 20 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) sẽ khai mạc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại các đài truyền hình và đơn vị truyền thông tại VN vẫn chưa mua được bản quyền ASIAD 20. Có tập đoàn lớn đã tiến hành đàm phán với đối tác sở hữu bản quyền nhưng quá trình thương thảo vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến giá; cũng có đơn vị không tham gia cuộc đua ngay từ đầu vì cho rằng hiệu quả thương mại không tương xứng với chi phí bỏ ra.

Câu chuyện bản quyền ASIAD thực tế không mới. ASIAD 19 tại Trung Quốc 3 năm trước, các đơn vị truyền hình trong nước cũng từng đối mặt với áp lực rất lớn. Trao đổi với Thanh Niên thời điểm đó, nhiều đài truyền hình đều cho biết không thể mua bản quyền bằng mọi giá. Khi chi phí bản quyền tăng quá nhanh, các đơn vị buộc phải cân nhắc bài toán tài chính thay vì chỉ dựa trên nhu cầu của khán giả.

Người hâm mộ chờ đợi U.23 VN lập cột mốc mới ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thực tế cho thấy giá bản quyền ASIAD đã tăng với tốc độ rất nhanh trong hơn 10 năm qua. ASIAD 17 năm 2014 có giá khoảng 200.000 USD (hơn 5,26 tỉ đồng). Đến ASIAD 18, mức giá tăng lên khoảng 2 triệu USD (hơn 52,6 tỉ đồng). Sang ASIAD 19, đối tác nắm bản quyền ban đầu chào bán với giá tới 15 triệu USD trước khi giảm xuống còn khoảng 7 triệu USD, chưa bao gồm các chi phí truyền dẫn và thuế, nhưng cuối cùng vẫn không có thỏa thuận nào được chốt. Mức giá ngày càng cao dĩ nhiên khiến việc mua bản quyền truyền hình cũng ngày càng khó. Với số tiền đầu tư rất lớn, các đơn vị phát sóng phải tính toán khả năng thu hồi vốn từ quảng cáo, tài trợ và nguồn doanh thu khác. Nếu không bảo đảm hiệu quả thương mại, việc tham gia cuộc đua bản quyền sẽ kéo theo nguy cơ thua lỗ. Bên cạnh giá bản quyền tăng mạnh, việc có hay không có doanh nghiệp đồng hành cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng mua bản quyền của các đài truyền hình. Có kỳ đại hội, kinh phí mua bản quyền được doanh nghiệp hỗ trợ gần như toàn bộ; nhưng cũng có kỳ các đơn vị phát sóng phải tự xoay xở nguồn tài chính.

Nếu đàm phán thất bại…

Được biết hiện có một đài truyền hình trong nước đang cố gắng đàm phán nhưng chưa đi đến kết quả như mong muốn. Trong trường hợp không ai mua được bản quyền truyền hình trên lãnh thổ VN, khán giả sẽ bị bỏ lỡ một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất năm.

ASIAD 20 có hơn 40 môn, cũng là sân chơi quan trọng để các VĐV VN cạnh tranh huy chương với những cường quốc thể thao châu Á. Bóng đá tiếp tục là môn nhận được sự quan tâm lớn nhất. U.23 VN nằm bảng C cùng U.23 Uzbekistan, U.23 Philippines và U.23 Kuwait. Với vị thế từng giành HCĐ giải U.23 châu Á 2026, U.23 VN được đánh giá có nhiều cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out. Người hâm mộ càng có quyền kỳ vọng khi bóng đá nam VN từng lập cột mốc lịch sử với vị trí thứ 4 tại ASIAD 2018. Trong khi đó, đội tuyển nữ VN từng xếp hạng 4 ASIAD 2014 - thành tích tốt nhất trong lịch sử. Không chỉ bóng đá, nhiều môn thế mạnh như cử tạ, bắn súng, taekwondo, karate, cầu mây hay thể thao điện tử cũng được kỳ vọng mang về thành tích cho đoàn thể thao VN.