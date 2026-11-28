Chiều 28.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo lũ trên sông Dinh Ninh Hòa và sông Cái Nha Trang, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1.

Trong 24 giờ qua, trên sông Cái Nha Trang xuất hiện lũ ở dưới mức báo động 1, sông Dinh Ninh Hòa ở mức báo động 1 - dưới mức báo động 2. Hiện lũ trên các sông đang lên.

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 28.11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 4,87 m, chỉ còn thấp hơn mức báo động 2 là 0,13 m. Tại trạm Dục Mỹ, mực nước đạt 15,11 m, dưới báo động 1 là 0,39 m.

Trên sông Cái Nha Trang, mực nước tại trạm Đồng Trăng là 4,98 m, dưới báo động 1 là 3,02 m. Tại trạm Diên Phú, mực nước là 2,74 m, dưới báo động 1 là 1,76 m.

Nước đổ về sông Cái Nha Trang chiều 28.11 ẢNH: BÁ DUY

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Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên hai sông dao động ở mức cao. Đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa ở trên dưới mức báo động 2, trên sông Cái Nha Trang ở trên dưới mức báo động 1.

Cùng với cảnh báo lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo và đề nghị người dân và các địa phương đề phòng nguy cơ lũ quét. Vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị trên lưu vực sông Dinh Ninh Hòa và sông Cái Nha Trang có nguy cơ ngập úng.

Trước đó, từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 28.11, khu vực đô thị của Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to, trạm Ninh An ghi nhận 158,3 mm, Nha Trang 98,6 mm. Mưa khiến nhiều tuyến đường bị cảnh báo ngập lụt từ 11 giờ đến 16 giờ, độ sâu ngập lớn nhất 0,2 - 0,5 m, có chỗ sâu hơn.

Đá rơi trên đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang) trưa 28.11 do mưa lớn kéo dài ẢNH: BÁ DUY

Các điểm ngập nằm ở các phường Bắc Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang, trên nhiều tuyến đường như 2 Tháng 4, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi và cả khu vực chợ Đầm. Các phường Bắc Cam Ranh, Nam Ninh Hòa và Đông Ninh Hòa cũng được cảnh báo ngập lụt.

Cơ quan chức năng cảnh báo ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông, cô lập khu dân cư, làm hư hỏng tài sản và phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, làm ô nhiễm nguồn nước và dễ phát sinh dịch bệnh.