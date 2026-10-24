Khánh Hòa công bố cổng dữ liệu mở, người dân khai thác miễn phí

Ngày 24.10, tại quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa khai mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 và công bố cổng dữ liệu mở của tỉnh. Sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, diễn ra từ ngày 24 đến 26.10 với chủ đề "Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa, từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương".

Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Công nghệ số năm 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm AI, Robotics, thực tế ảo, thương mại điện tử và các giải pháp chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp ẢNH: BÁ DUY

Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa có địa chỉ https://opendata.khanhhoa.gov.vn, do Sở KH - CN quản lý, vận hành. Giai đoạn đầu, cổng cung cấp 157 tập dữ liệu chuyên ngành thuộc 19 nhóm lĩnh vực cốt lõi, dưới các định dạng phổ biến như CSV, JSON, XML, XLSX. Tổ chức, cá nhân được khai thác, tái sử dụng dữ liệu mà không phải trả phí, phục vụ học tập, nghiên cứu, phát triển ứng dụng đổi mới sáng tạo và sản phẩm kinh tế số.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã ban hành chiến lược dữ liệu đến năm 2030. Theo ông Hà, dữ liệu phải thực sự trở thành tài sản, tài nguyên chiến lược, được tạo lập, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Cũng tại lễ khai mạc, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận các phần mềm, ứng dụng do Trường đại học VinUni chuyển giao ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, kinh tế số đóng góp khoảng 30 - 35% GRDP. "Tôi mong muốn sau ngày hội, mỗi người dân sử dụng thêm một tiện ích số; mỗi doanh nghiệp triển khai ít nhất một đổi mới phù hợp; mỗi cán bộ, công chức cải tiến cách giải quyết công việc dựa trên dữ liệu", ông Hà chia sẻ.

Robot, khách sạn thông minh hút khách tham quan

Ngay trong buổi sáng đầu tiên, khu triển lãm tại quảng trường 2 Tháng 4 đông kín người dân và du khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Khu vực trình diễn robot thu hút đông trẻ em nhất. Mỗi khi robot hình người nhảy múa cùng linh vật gấu trúc, các em nhỏ reo hò, chen nhau đưa tay chạm vào robot.

Gian hàng trình diễn robot tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Tại gian hàng của Công ty TNHH Tư vấn giải pháp công nghệ HKT, nhiều người dừng chân trải nghiệm phòng họp không giấy. "Toàn bộ nội dung cuộc họp được tự động ghi âm và xuất ra biên bản. Khi có khách nước ngoài, hệ thống dịch thuật chuyên dụng giúp mọi người chủ động trao đổi mà không cần đến phiên dịch viên", đại diện doanh nghiệp giới thiệu.

Đồng thời mô hình phòng khách sạn thông minh của HKT chỉ với một mã QR, khi quét mã, trợ lý ảo lập tức xuất hiện để hỗ trợ trong suốt thời gian lưu trú. Đi kèm là các loại robot lễ tân, phục vụ nhà hàng, room service, thu dọn hành lý và làm vệ sinh.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham quan mô hình khách sạn thông minh tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Các đại biểu trải nghiệm chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" với công nghệ thực tế ảo tái hiện không gian quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945, đưa người tham gia trở về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ẢNH: BÁ DUY

Gian hàng của Thư viện tỉnh Khánh Hòa giới thiệu 4 bộ sưu tập tài liệu số về lịch sử Đảng bộ tỉnh, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa dân tộc Chăm - Raglai, biển đảo Việt Nam. Khách tham quan chỉ cần quét mã QR là có thể đọc, tra cứu tài liệu ngay trên điện thoại, đồng thời được hướng dẫn dùng chatbot AI tích hợp trên trang thông tin điện tử của thư viện.

Du khách nước ngoài đeo kính thực tế ảo để chiêm ngưỡng các hiện vật văn hóa Chăm được số hóa 3D, rồi quét mã QR tìm hiểu các điểm đến của Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Ngày hội có khoảng 60 gian hàng của các tập đoàn công nghệ như Viettel, VNPT, MobiFone, FPT cùng các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp khởi nghiệp, giới thiệu giải pháp 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và robot.

Người dân đến ngày hội còn được hướng dẫn kích hoạt chữ ký số cá nhân miễn phí, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản VNeID. Trong 3 ngày, sự kiện còn có trình diễn robot AI, laser mapping, trải nghiệm lắp ráp robotics cho học sinh, livestream quảng bá sản phẩm OCOP cùng nhiều hội thảo chuyên đề.