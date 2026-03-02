Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng

Hiền Lương
Hiền Lương
02/03/2026 14:59 GMT+7

Khánh Hòa khai mạc diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng, chủ động kiểm tra năng lực bảo vệ hệ thống thông tin giữa cao điểm chuyển đổi số.

Sáng 2.3, UBND tỉnh Khánh Hòa khai mạc chương trình đào tạo và diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình diễn tập diễn ra từ ngày 2 - 7.3. Trong thời gian này, các đơn vị tham gia được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về an toàn thông tin mạng với nhiều chuyên đề: tổng quan tình hình an toàn thông tin mạng; hướng dẫn khai thác lỗ hổng, cấu hình tường lửa; thực hành điều tra, ứng phó sự cố an ninh mạng khi lây nhiễm mã độc; diễn tập đối kháng tấn công - phòng thủ.

Khai mạc diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự lễ khai mạc diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng

ẢNH: V.N

Ban tổ chức chia các đơn vị thành hai đội tấn công và phòng thủ để tham gia diễn tập thực chiến theo hình thức trực tuyến. Sau mỗi tình huống, các đội báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả, qua đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình ứng phó sự cố an ninh mạng sát với thực tiễn.

Thông qua diễn tập, tỉnh kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống thông tin; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; rèn luyện kỹ năng thực hành, xử lý tình huống, bảo đảm ứng phó sự cố an ninh mạng kịp thời, hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ hệ thống thông tin, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khai mạc diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu khai mạc buổi diễn tập

ẢNH: V.N

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hành đầy đủ nội dung, lấy tình huống thực tế làm trung tâm, lấy hiệu quả xử lý làm thước đo trong ứng phó sự cố an ninh mạng. Đồng thời, các cơ quan tiếp tục rà soát phương án ứng phó sự cố, củng cố đầu mối ứng cứu, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để xây dựng thế trận an ninh mạng chủ động, đồng bộ và hiệu quả trên toàn tỉnh.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì bảo đảm an ninh mạng

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì bảo đảm an ninh mạng

Chiều 18.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.

an ninh mạng Diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng Khánh Hòa ứng phó sự cố
Xem thêm bình luận