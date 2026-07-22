Khánh Hòa dự kiến giảm 248 cơ sở giáo dục công, Đắk Lắk đề xuất giảm 690 trường

Khánh Hòa yêu cầu hoàn tất phương án trước 15.8

Ngày 22.7, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà vừa kết luận cuộc họp với Sở GD-ĐT cùng các sở, ngành, địa phương về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập và công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027.

Toàn tỉnh hiện có hơn 800 cơ sở giáo dục, trong đó 728 cơ sở công lập với hơn 26.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Theo dự thảo phương án của Sở GD-ĐT, Khánh Hòa dự kiến giảm 248 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 34,1%; một số địa phương có tỷ lệ sắp xếp vượt 50%.

Khánh Hòa dự kiến giảm 248 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 34,1% ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, vẫn còn 13 xã, phường chưa đạt yêu cầu giảm tối thiểu 30% đầu mối gồm: Ninh Hòa, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Thọ, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Bác Ái, Bác Ái Đông, Anh Dũng, Bảo An, Đông Hải, Phước Hà và Thuận Bắc.

Sau khi trao đổi với các đơn vị, các địa phương này thống nhất điều chỉnh phương án để bảo đảm giảm từ 30% đầu mối trở lên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10.7.2026 và Công văn số 814/TTg-TCCV ngày 20.7.2026.

Ông Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Sở GD-ĐT tổng hợp trước ngày 23.7 để trình Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất ngày 24.7. UBND tỉnh sẽ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện trước ngày 15.8.2026, kịp thời triển khai trước năm học mới.

Song song với sắp xếp cơ sở giáo dục, các địa phương phải chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm công khai, minh bạch và lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu về năng lực, phẩm chất.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn chế độ, chính sách đối với các trường hợp chịu tác động sau sắp xếp, đồng thời hướng dẫn thủ tục chuyển từ viên chức trường học sang công chức tại UBND cấp xã. Sở GD-ĐT rà soát đội ngũ giáo viên để điều chuyển khi cần thiết, bảo đảm không nơi nào thiếu giáo viên đứng lớp và sớm xây dựng kế hoạch tuyển bổ sung viên chức.

Chuẩn bị cho năm học mới, gần 180 cơ sở giáo dục tại Khánh Hòa sẽ được đầu tư xây dựng, sửa chữa với kinh phí hơn 1.143 tỉ đồng ẢNH: BÁ DUY

Đối với công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027, gần 180 cơ sở giáo dục của Khánh Hòa sẽ được đầu tư xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 1.143 tỉ đồng, gồm 956 tỉ đồng dành cho xây dựng và 187,5 tỉ đồng mua sắm thiết bị. Sở GD-ĐT cũng phối hợp các xã, phường triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về sữa học đường, học phí và ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Lắk tỷ lệ giảm đầu mối 55,7%

Cùng ngày, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết đã trình UBND tỉnh báo cáo tổng hợp phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của các xã, phường và đề xuất phương án tổng thể trên địa bàn.

Hiện toàn tỉnh có 1.238 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, gồm 356 trường mầm non, 450 trường tiểu học, 285 trường THCS, 62 trường liên cấp TH-THCS, 78 trường THPT và 7 trường liên cấp THCS-THPT.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk có phương án sắp xếp trường học, đề xuất tinh gọn đầu mối của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh ẢNH: H.T

Theo phương án tổng thể, tỉnh dự kiến giảm 690 trường, gồm 196 trường mầm non, 331 trường tiểu học, 212 trường THCS và 17 trường THPT, tương ứng tỷ lệ giảm đầu mối 55,7%, cao hơn mức 40,1% do các địa phương cấp xã đề xuất.

Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, Đắk Lắk dự kiến tăng thêm 103 trường liên cấp TH-THCS, 35 trường liên cấp THCS-THPT và 15 trường liên cấp đủ ba cấp học. Theo Sở GD-ĐT, việc sáp nhập các trường nhỏ lẻ để hình thành trường liên cấp quy mô lớn sẽ góp phần sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẳng định quá trình sắp xếp sẽ bảo đảm quyền học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để việc đến trường không bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá của sở, phần lớn các xã đã đạt tỷ lệ giảm đầu mối từ 30% trở lên. Tuy nhiên, một số địa phương như Ea Trang, Krông Nô, Ea Bá (đều 25%) và Ea Na (26,67%) vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, quy mô một số trường sau sắp xếp còn nhỏ.

Để bảo đảm tiến độ trước năm học mới, UBND các xã, phường được yêu cầu hoàn thiện phương án chi tiết và gửi về Sở GD-ĐT trước ngày 24.7.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẳng định việc sắp xếp trường học được thực hiện theo hướng không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh ẢNH: HỮU TÚ

Sở Nội vụ được giao xây dựng khung đề án mẫu, hướng dẫn quy trình điều chuyển biên chế và bố trí lại công tác đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư sau sáp nhập. Trong khi đó, Sở Tài chính hướng dẫn việc kiểm kê, bàn giao tài sản công, đất đai, đồng thời tham mưu phân bổ ngân sách sửa chữa, nâng cấp các điểm trường chính và xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng.