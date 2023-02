Khánh Hòa: Nghiên cứu lập đội bắt chó thả rông ở TP.Nha Trang

Tiêu hủy chó cắn du khách

Ngày 23.2, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết cơ quan thú y TP.Nha Trang vừa tiêu hủy con chó của hộ ông Đỗ Xuân Tùng (trú P.Ngọc Hiệp). Việc này được thực hiện sau khi con chó của ông Tùng cắn 2 du khách người Anh đang đi bộ trên vỉa hè dưới nút giao Ngọc Hội, đường 23 Tháng 10 (TP.Nha Trang) vào ngày 19.2, khiến một du khách bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Sau sự cố 2 du khách người Anh bị chó cắn trọng thương, nhiều người dân bày tỏ, chính quyền địa phương nên có các giải pháp bản đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là du khách nước ngoài đến TP.Nha Trang du lịch.



Chị Minh (ngụ P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) cho biết, mỗi sáng sớm, chị đi tập thể dục ở công viên bờ biển đường Trần Phú, gặp rất nhiều người dắt chó đi dạo, đa phần đều không rọ mõm và chị thường phải tránh ra xa vì sợ bị chó cắn.



"Có nhiều con chó khá to lớn ngoài đó (công viên bờ biển đường Trần Phú - NV), có lẽ là chó nhập ngoại, nhìn khá hung dữ nên tốt nhất là mình không nên đến gần, đề phòng rủi ro. Tôi nghĩ TP mình nên làm mạnh việc này. Những con chó không rọ mõm như vậy nhìn rất nguy hiểm bởi khu vực này tập trung rất đông người dân, du khách", chị Minh nói.

Một đàn chó thả rông trên đường Trần Khát Chân, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang L.T.

Ông Mạnh (ngụ P.Xương Huân, TP.Nha Trang) cho hay, Nha Trang là thành phố du lịch mà để tình trạng chó thả rông rồi phóng uế ra bãi biển, công viên thì thật sự không đẹp chút nào."Tôi rất ủng hộ việc TP thành lập các đội bắt chó thả rông. Việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi chứ không phải vì xảy ra vụ chó cắn du khách mới làm. Thực tế là có không ít vụ chó cắn người xảy ra rồi nhưng có lẽ là do bị nhẹ nên cũng không ồn ào như vụ vừa rồi", ông Mạnh nói.

Còn chị Trinh (ngụ P.Phước Long, TP.Nha Trang) cho biết, con chị (10 tuổi) đang đạp xe ở công viên cũng bị chó rượt đuổi và cắn. "Khi mình nói lại với chủ chú chó về sự việc thì người này không những không xin lỗi mà còn phản ứng với mình. Mình chỉ mong TP sớm triển khai việc bắt chó thả rông, xử phạt những người không rọ mõm chó để người dân, nhất là những nhà có con nhỏ như mình yên tâm mỗi khi đi ra đường", chị Trinh đề nghị.

Nghiên cứu lập các đội bắt chó thả rông chuyên nghiệp

Liên quan đến vụ việc chó cắn du khách nước ngoài nhập viện, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, cho biết địa phương đã lập và gửi toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an TP.Nha Trang xử lý theo thẩm quyền, do nạn nhân là người nước ngoài. "Việc có yếu tố hình sự hay không thì sẽ do cơ quan công an điều tra công an TP xem xét quyết định", ông Dũng nói.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Văn Giang, Trưởng công an TP.Nha Trang, cho biết Công an thành phố đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc chó cắn du khách nước ngoài từ xã Vĩnh Hiệp. "Công an đang tiến hành điều tra theo thủ tục tố tụng và sẽ cung cấp đầy đủ thông tin sau", đại tá Giang thông tin.

Trước đó, sáng 20.2 ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang đã đến thăm hỏi 2 du khách người Anh bị chó cắn đang điều trị trong bệnh viện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Khánh cho biết, trước đây Sở NN-PTNT có đội chuyên trách bắt chó thả rông, đội này phối hợp với các địa phương trên địa bàn TP.Nha Trang cùng đội thanh niên xung kích tuyến biển xử lý bắt chó thả rông rất hiệu quả.

Sau khi Nghị định 90 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y được thực hiện, đội chuyên trách của Sở NN-PTNT về bắt chó thả rông không còn nữa, nhiệm vụ này được phân cấp cho các xã, phường quản lý, chịu trách nhiệm.

"Trên tinh thần đó, thành phố đã có chỉ đạo các xã, phường phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các gia đình có nuôi chó, đặc biệt là chó dữ phải đảm bảo chấp hành các quy định như dắt ra đường phải có rọ mõm, tiêm phòng, kiểm dịch theo đúng quy định", ông Khánh nói.

Một con chó lớn thả rông trên địa bàn TP.Nha Trang K.N

Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cũng cho hay hiện nay TP đã có chỉ đạo các địa phương nghiên cứu mô hình thành lập các đội chuyên nghiệp để bắt chó thả rông và nghiên cứu khu vực để lưu giữ chó. Sau khi bắt về sẽ thông báo cho các chủ chó đến nhận và ký cam kết đồng thời xử phạt theo quy định. Trong trường hợp chó không có chủ đến nhận thì sẽ tịch thu và xử lý theo quy định.

"Hiện nay cái khó nhất là nhân lực để thành lập các đội này và nghiệp vụ để bắt chó chứ không thể ai cũng có thể bắt chó được. Ngoài các chó nuôi ra thì còn rất nhiều loài chó cảnh có giá trị cao nếu mà không có nghiệp vụ xử lý thì sẽ xảy ra rất nhiều tình huống", ông Khánh thông tin.