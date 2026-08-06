Khánh Hòa: Nhiều giải pháp ngăn chặn mua bán động vật hoang dã

Ngày 6.8, thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay Chủ tịch tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành được giao triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Yêu cầu siết chặt quản lý được đưa ra trong bối cảnh Khánh Hòa liên tiếp phát hiện nhiều vụ án liên quan đến động vật hoang dã.

Theo thống kê của Công an tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 8.2025 đến tháng 2.2026, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ án vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với ít nhất 4 bị can có quốc tịch Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm nhiều cá thể tê tê, cá sấu cùng các sản phẩm như sừng tê giác, ngà voi, mật gấu, vảy tê tê...

Điển hình là vụ kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân tại phường Nha Trang đầu năm 2026. Tại khu vực bếp ở đây, lực lượng công an phát hiện một cá thể tê tê Java đã bị giết mổ để chế biến cho khách. Quá trình điều tra xác định việc mua, giết mổ động vật do ông Zhang Senlin (quốc tịch Trung Quốc) chỉ đạo. Đến tháng 3.2026, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 4 bị can trong vụ án này.

Zhang Senlin (quốc tịch Trung Quốc) chỉ đạo đặt mua cá thể tê tê còn sống về phục vụ tại nhà hàng ở phường Nha Trang ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, tại cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm ở phường Nam Nha Trang, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,1 kg sừng tê giác cùng nhiều sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, vảy tê tê. Ba người quốc tịch Trung Quốc bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, gồm: Zhou Yonglin, Yuan Tao và Wang Hao, để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Theo hồ sơ điều tra, cơ sở này có 62 nhân viên, trong đó gần một nửa là người nước ngoài, hoạt động hướng đến nhóm khách quốc tế.

Tê tê thuộc động vật quý hiếm tại nhà hàng Hòa Nhân Ân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vụ nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm tại các vùng nông thôn và mô hình du lịch sinh thái. Các đối tượng thường lợi dụng hình thức gây nuôi, kinh doanh đặc sản hoặc bán hàng lưu niệm để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của động vật hoang dã.

Siết chặt quản lý

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải rà soát hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, yêu cầu không quảng cáo, giới thiệu hoặc đưa khách đến các cơ sở kinh doanh không được cấp phép. Ngành du lịch cũng phải tăng cường tuyên truyền, nhất là đối với khách quốc tế, không mua bán, vận chuyển sản phẩm từ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra chặt các cơ sở gây nuôi động vật rừng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động gây nuôi để hợp thức hóa động vật bất hợp pháp. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm kiểm soát biến động số lượng động vật rừng.

Liên quan vụ cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm ở phường Nam Nha Trang kinh doanh động vật hoang dã, 3 người Trung Quốc bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sở Công thương sẽ phối hợp kiểm tra các sàn thương mại điện tử, yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm vi phạm; kiểm tra đột xuất những cơ sở có dấu hiệu phục vụ riêng cho khách nước ngoài. Ngành y tế cũng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn nhằm phát hiện, xử lý việc sử dụng động vật hoang dã trái phép để chế biến món ăn.

Song song với các biện pháp quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Viện KSND, TAND và Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan động vật nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm xử lý nghiêm minh để nâng cao tính răn đe.

Phòng ngừa từ cộng đồng Theo thượng tá Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lực lượng công an đã tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao, phối hợp với kiểm lâm, quản lý thị trường và chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý ngay từ sớm. Bên cạnh đấu tranh, triệt phá các đường dây, cơ quan chức năng cũng đánh giá việc nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp quan trọng nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã. Mới đây, Công an xã Phước Hậu đã tiếp nhận hai cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, gồm một cá thể trăn gấm thuộc nhóm IIB và một cá thể rùa cựa thuộc Phụ lục II Công ước CITES. Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an phối hợp kiểm lâm kiểm tra sức khỏe và hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định. Rùa cựa quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp ẢNH: CÔNG AN XÃ PHƯỚC HẬU Theo Công an xã Phước Hậu, việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân là hành động có ý nghĩa tích cực, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.



