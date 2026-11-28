Ngày 28.11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng nhà ga T1 mới - sân bay Cam Ranh.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, điểm b khoản 2 điều 17 luật Kiến trúc quy định nhà ga hàng không dân dụng thuộc nhóm công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc. Việc tổ chức thi tuyển được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư sẽ quyết định hình thức thi tuyển và thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc.

Trước đó, ngày 25.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu cơ quan tham mưu rà soát nhằm làm rõ nội dung tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, các đơn vị tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật trước ngày 30.12.2026.

Nhà ga T1 sân bay Cam Ranh hiện hữu công suất 2,65 triệu hành khách/năm

ẢNH: KỲ NAM

UBND tỉnh cũng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó làm rõ việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, hình thức thi tuyển và các thủ tục liên quan, bảo đảm phù hợp điều 17 luật Kiến trúc.

Trước đó, ACV có văn bản đề nghị tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án nhà ga T1 mới song song với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngày 8.9, ACV có văn bản đề nghị Sở Xây dựng cử chuyên gia tham gia Hội đồng thi tuyển. Đến ngày 7.10, Sở Xây dựng đã cử một kiến trúc sư tham gia hội đồng.

Ngày 16.10, Chủ tịch HĐQT ACV ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và Tổ kỹ thuật thi tuyển phương án kiến trúc dự án.

Sân bay Cam Ranh từ năm 2019 đã đạt hơn 10 triệu lượt hành khách/năm trong khi năng lực nhà T1 và T2 hiện chỉ đạt khoảng 6,6 triệu hành khách/năm ẢNH: BÁ DUY

Nhà ga T1 mới, nâng công suất 11 triệu khách mỗi năm

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T1 mới - sân bay Cam Ranh thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của ACV. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo yêu cầu thiết kế, nhà ga T1 mới có diện tích sàn dự kiến khoảng 83.000 m², công suất khai thác khoảng 9 triệu hành khách mỗi năm, gồm 5 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách quốc nội.

Về vị trí, nhà ga nằm giữa đài kiểm soát không lưu và nhà ga T1 (quốc nội) hiện hữu. Phía đông giáp khu vực sân đỗ máy bay; phía tây giáp đường Nguyễn Tất Thành; phía nam giáp khu vực đài kiểm soát không lưu, khu chế biến suất ăn và kho xăng dầu; phía bắc giáp nhà ga T1.

Nhà ga T2 của sân bay Cam Ranh hiện hữu có công suất 4 triệu hành khách/năm

ẢNH: BÁ DUY

Một điểm đáng chú ý của dự án là nhà ga T1 mới không hoạt động độc lập mà được thiết kế kết nối với nhà ga T1 hiện hữu. Khi hoàn thành, tổ hợp nhà ga T1 (mới và cũ) dự kiến đạt tổng công suất khoảng 11 triệu hành khách mỗi năm, trong đó phục vụ 6 triệu khách quốc nội và 5 triệu khách quốc tế.

Hiện nay, sân bay Cam Ranh có 2 nhà ga hành khách, gồm nhà ga T1 phục vụ khách quốc nội và nhà ga T2 phục vụ khách quốc tế.

Trong đó, nhà ga T1 hiện hữu có diện tích sàn 13.995 m², công suất thiết kế 2,65 triệu hành khách/năm; nhà ga T2 có diện tích 50.500 m², công suất phục vụ 4 triệu hành khách/năm. Cả hai nhà ga chỉ đạt 6,65 triệu hành khách/năm, trong khi từ năm 2019 lượng khách đã vượt mốc 10 triệu hành khách/năm.

Việc đầu tư nhà ga T1 mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách trong nước và quốc tế ẢNH: BÁ DUY

Việc đầu tư nhà ga T1 mới được kỳ vọng bổ sung đáng kể năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách trong nước và quốc tế qua sân bay Cam Ranh. Đồng thời, việc kết nối nhà ga mới với nhà ga hiện hữu sẽ hình thành tổ hợp khai thác có quy mô lớn hơn, góp phần nâng cao năng lực phục vụ của sân bay trong những năm tới.