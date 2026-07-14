Khánh Hòa siết quản lý tàu du lịch sau vụ lật ca nô Phú Quốc

Ngày 14.7, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường thủy; thuyền trưởng, thuyền viên, người điều khiển phương tiện và Cảng vụ Đường thủy nội địa khẩn trương tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong mùa cao điểm du lịch và mùa mưa bão. Động thái này diễn ra ngay sau vụ lật ca nô du lịch đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người thiệt mạng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Nhiều yêu cầu hướng trực tiếp đến việc bảo vệ du khách. Các bến phục vụ du lịch phải rà soát điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng, tuyệt đối không cho phương tiện neo đậu, đón trả khách tại các vị trí chưa được cấp phép; không cấp phép xuất bến khi có giông lốc, gió mạnh.

Cảnh nhộn nhịp tại Bến tàu du lịch Nha Trang, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Đơn vị kinh doanh vận tải khách phải bảo đảm hiệu lực giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo hiểm hành khách; hướng dẫn kỹ năng an toàn và yêu cầu hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi tàu rời bến; duy trì liên tục thiết bị nhận dạng tự động (AIS) và giám sát hành trình để cơ quan quản lý theo dõi, cảnh báo khi có tình huống bất thường. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không chở quá số khách được cấp phép, chủ động đưa tàu vào nơi neo đậu an toàn khi thời tiết xấu.

Quản lý chặt từ lúc xuất bến

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa, trong những tháng cao điểm hè, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 - 500 tàu du lịch xuất bến tham quan vịnh Nha Trang và vịnh Vĩnh Hy, mỗi tàu chở khoảng 10 - 15 khách; cuối tuần và dịp lễ, con số này lên khoảng 1.000 tàu.

Tất cả khách khi lên tàu đều phải tuân thủ việc mặc áo phao ẢNH: BÁ DUY

Ông Lê Thanh Tuấn, Phó giám đốc phụ trách Cảng vụ Đường thủy nội địa cho biết, cảng vụ kiểm tra chặt chẽ phương tiện, kiên quyết không cho xuất bến khi không đủ điều kiện; đồng thời yêu cầu thuyền trưởng theo dõi thời tiết trên biển, bố trí thuyền viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách khi lên, xuống tàu.

Thời gian tới, cảng vụ tiếp tục phối hợp với cảnh sát đường thủy, bộ đội biên phòng, chính quyền cấp xã kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách; tập trung vào các bến tại vịnh Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong, Vĩnh Hy và các tuyến từ bờ ra đảo phục vụ du lịch.

Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra tàu chở khách tham quan trên vịnh Nha Trang ẢNH: CÔng an CUNG CẤP

Trung tá Nguyễn Chí Phi, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, từ đầu năm đến nay, đội duy trì mỗi ngày 2 ca tuần tra khu vực vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu, mỗi ca 3 - 4 cán bộ, chiến sĩ; tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nồng độ cồn, test ma túy đối với thuyền viên. Trong 6 tháng đầu năm, đội đã xử phạt 114 trường hợp vi phạm với số tiền khoảng 250 triệu đồng.

Sau vụ lật ca nô khiến 15 người thiệt mạng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), đồng thời để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra Festival biển Khánh Hòa năm 2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tăng số ca tuần tra mỗi ngày, huy động tối đa lực lượng và phương tiện.

Lực lượng cũng tuyên truyền, khuyến cáo du khách luôn mặc áo phao và biết cách sử dụng phao cá nhân khi tham quan trên biển. Nhờ kiểm soát liên tục, từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa chưa xảy ra sự cố nào liên quan đến giao thông đường thủy.