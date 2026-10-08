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    Kinh tếChính sách - Phát triển

    Khánh Hòa tháo gỡ 106 dự án, khơi thông 88.000 tỉ đồng

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Trong 9 tháng qua, Khánh Hòa ước tăng trưởng 11,21% so với cùng kỳ, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung bộ

    Ngày 8.10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 với chủ đề "Khánh Hòa - kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển" với hơn 300 doanh nghiệp tham dự.

    Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá trong 9 tháng đầu năm kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số GRDP của Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng 11,21%, so với cùng kỳ, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, du lịch ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách (có hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế). Địa phương đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho 106 trong tổng số 257 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 88.000 tỉ đồng.

    Lãnh đạo tỉnh đánh giá việc xử lý các dự án góp phần khơi thông nguồn lực bị đình trệ, hạn chế lãng phí đất đai, vốn đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.

    Khánh Hòa tháo gỡ 106 dự án, khơi thông 88.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

    Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm

    ẢNH: KỲ NAM

    Tuy nhiên, Khánh Hòa cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ xử lý tại một số dự án, một số khâu vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân là sự phối hợp, tính chủ động trong hoàn thiện hồ sơ và chứng minh năng lực tài chính của một số nhà đầu tư còn chậm.

    Lãnh đạo tỉnh khẳng định đối với các dự án đủ điều kiện pháp lý, nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết, chính quyền sẽ quyết liệt đồng hành, khẩn trương tháo gỡ. Ngược lại, những dự án kéo dài không có lý do chính đáng, nhà đầu tư yếu kém, không còn năng lực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không để lãng phí tài nguyên đất đai và kìm hãm nguồn lực phát triển.

    Ông Lê Huyền, yêu cầu các sở, ngành giải quyết có trách nhiệm các kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ cơ quan xử lý và thời hạn trả lời. Những vấn đề chưa thể giải quyết phải nêu rõ lý do và hướng xử lý, không để doanh nghiệp chờ đợi mà không biết kết quả.

    Khánh Hòa cũng sẽ rà soát các điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng; đôn đốc các dự án đã được tháo gỡ sớm triển khai. Việc phát triển khu công nghiệp được định hướng gắn với nhà ở, dịch vụ cho người lao động; phát triển du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường.

    Khánh Hòa tháo gỡ 106 dự án, khơi thông 88.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

    Doanh nghiệp địa phương mong muốn tham gia vào các dự án, chuỗi cung ứng và mở rộng liên kết vùng

    ẢNH: KỲ NAM

    Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp địa phương vào các dự án, chuỗi cung ứng và mở rộng liên kết vùng. Tập trung vào những lĩnh vực có khả năng triển khai thực tế như chuỗi nông sản - chế biến - vận chuyển - tiêu thụ; các tuyến du lịch kết nối biển với cao nguyên; cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho các cơ sở du lịch và dự án đầu tư.

    "Các doanh nghiệp lớn đang đầu tư ở Khánh Hòa sẽ phát sinh các nhu cầu về dịch vụ, hậu cần mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng. Điều quan trọng là các doanh nghiệp địa phương mạnh dạn, tự tin; đồng thời được tiếp cận, được thông tin, hướng dẫn tuân theo các tiêu chuẩn sản phẩm để đóng góp vào kinh tế địa phương" ông Hải đánh giá.

    Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ đề nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, kết nối theo nhu cầu cụ thể của từng dự án, từng ngành. Nhà đầu tư cần cung cấp thông tin về nhóm hàng hóa, dịch vụ cần mua, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện lựa chọn đối tác để Hội, Hiệp hội rà soát, giới thiệu doanh nghiệp phù hợp...



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