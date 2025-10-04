Khánh Hòa: Trao quà trung thu cho con em đồng bào khó khăn xã Suối Hiệp

Theo đó, ban tổ chức đã trao 140 phần quà trung thu cho các em nhỏ. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và nhiều nhu yếu phẩm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị đối với trẻ em ở khu vực miền núi còn nhiều thiếu thốn.

Không khí buổi trao quà rộn ràng với tiếng cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ của các em khi được nhận những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu.

140 phần quà được trao cho các em nhỏ đồng bào thôn Lỗ Gia, xã Suối Hiệp ẢNH: NGỌC PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy, Phó giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, cho biết đơn vị luôn xem công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng song song với chuyên môn. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức nhiều hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, học sinh vượt khó học giỏi ở các vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Võ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Suối Hiệp, cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo và Đoàn Thanh niên Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa: "Những phần quà là nguồn động viên to lớn đối với các em, không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu mà còn tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ".

Phó giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa Bùi Quang Huy trao tặng bản đồ “Việt Nam - Vững tin bước vào kỷ nguyên mới” cho lãnh đạo xã Suối Hiệp trong chương trình thiện nguyện mùa trung thu

ẢNH: NGỌC PHÚC

Trong niềm vui nhận quà, em Cao Ngọc Thuyết, học sinh lớp 5, chia sẻ: "Con rất vui khi được nhận quà. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích, giúp đỡ lại những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giống như con".

Để chương trình thêm sôi động, ban tổ chức còn tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa đội Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa và đội UBND xã Suối Hiệp. Trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Kết quả chung cuộc, đội UBND xã Suối Hiệp giành chiến thắng với tỷ số 8-6, để lại nhiều tiếng cười và kỷ niệm đẹp cho các cầu thủ lẫn khán giả.

Buổi giao lưu bóng đá để lại nhiều tiếng cười cho các cầu thủ lẫn khán giả ẢNH: NGỌC PHÚC

Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương, mang đến cho con em đồng bào khó khăn ở Suối Hiệp một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình.