Khánh Hòa tu bổ các di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh

Trong đó, 5 di tích đã được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết đầu tư gồm các đình Quảng Hội, Hiền Lương, Ngọc Hội, Phước Tuy và Đồng Nhơn. Ngoài ra, danh mục còn có nhiều di tích gắn với ký ức văn hóa sâu sắc của người dân xứ trầm hương như khu mộ bác sĩ A.Yersin, Am Chúa, miếu Trịnh Phong và di tích khảo cổ Hòa Diêm.



Di tích quốc gia đặc biệt tháp Bà Ponagar (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trong giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh dự kiến tu bổ 3 di tích quốc gia đặc biệt (gồm tháp Bà Ponagar, tháp Po Klong Garai, tháp Hòa Lai) và 20 di tích quốc gia. Quy hoạch bảo tồn tháp Hòa Lai và tháp Po Klong Garai đã được lập; riêng tháp Bà Ponagar dự kiến hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch tu bổ và trình Bộ VH-TT-DL trong năm 2026. Hai danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ và quần thể núi Tà Năng cũng được bổ sung vào đề án bảo tồn giai đoạn này.

Trong 5 năm qua, ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã tu bổ, tôn tạo tháp Bà Ponagar và 18 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Nhiều di tích như đền thờ Trần Quý Cáp, văn miếu Diên Khánh, thành cổ Diên Khánh, phủ đường Ninh Hòa, địa điểm Nhà làm việc bác sĩ A.Yersin cùng hàng loạt đình làng đã được gia cố kết cấu, chống xuống cấp hiệu quả. Nguồn lực xã hội hóa từ người dân và các nhà tài trợ cũng đóng góp đáng kể, giảm gánh nặng ngân sách trong công tác bảo tồn.