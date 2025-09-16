Khánh Hòa ứng dụng công nghệ số trong PCCC

Phát triển ứng dụng hướng dẫn kỹ năng PCCC, cảnh báo nguy cơ cháy...

Ngày 16.9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hoạch triển khai công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2025. Đây là kế hoạch đầu tiên được triển khai theo luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025.

Điểm nổi bật của kế hoạch là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong công tác PCCC. Theo đó, Sở KH-CN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh sẽ phát triển ứng dụng di động dành cho người dân, cung cấp hướng dẫn trực quan các kỹ năng PCCC cơ bản, sơ cấp cứu ban đầu, cảnh báo nguy cơ cháy. Bên cạnh đó, hai đơn vị này cũng sẽ phát triển chatbot tự động hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội để trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, Sở KH-CN còn được giao nghiên cứu lồng ghép nội dung PCCC vào các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ưu tiên các giải pháp cảnh báo sớm, thiết bị phòng cháy thông minh, bản đồ số phục vụ công tác điều hành, chỉ huy chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai các biện pháp chữa cháy tại căn nhà trên đường Thái Nguyên (P.Nam Nha Trang) ngày 6.9 ẢNH: BÁ DUY

Ứng dụng công nghệ cao cảnh báo nguy cơ cháy, phát hiện sớm cháy rừng

Trong lĩnh vực PCCC rừng, tỉnh sẽ tổ chức nghiên cứu, áp dụng công nghệ cao trong cảnh báo nguy cơ cháy và phát hiện sớm cháy rừng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC rừng. Điều này cho thấy Khánh Hòa đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo vệ tài nguyên rừng quan trọng của tỉnh.

Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc phối hợp với Công an tỉnh về quản lý về PCCC các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, karaoke, vũ trường. Theo kế hoạch, Sở này sẽ không cấp giấy phép hoạt động du lịch hoặc rút giấy phép hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Tỉnh Khánh Hòa cũng quy định các yêu cầu kỹ thuật cụ thể như: Công ty Điện lực Khánh Hòa phải tổ chức rà soát đường dây dẫn điện trên các tuyến đường, các ngõ mà xe chữa cháy đi được phải bảo đảm chiều cao thông thủy từ mặt đường đến đường dây tối thiểu 4,5 m.

Đồng thời, các xã, phường sẽ tuyên truyền, vận động hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC cho các hộ gia đình đảm bảo mỗi hộ có ít nhất một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ hướng tới xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm "bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Đặc biệt, các địa phương sẽ rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình về PCCC như "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", "Khu dân cư an toàn về PCCC".