Khánh thành Nhà máy WestFood Hậu Giang vốn đầu tư hơn 666 tỉ đồng

Ngày 26.9, Công ty CP chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (WestFood) tổ chức lễ khánh thành Nhà máy WestFood Hậu Giang, tọa lạc KCN Sông Hậu (xã Châu Thành, TP.Cần Thơ).

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQTm kiêm Tổng giám đốc WestFood, cho biết Nhà máy Westfood Hậu Giang được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, tổng vốn đầu tư hơn 666 tỉ đồng, công suất thiết kế 30.000 tấn thành phẩm/năm.

Lãnh đạo các cấp cắt băng khánh thành Nhà máy WestFood Hậu Giang ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Nhà máy có các dây chuyền sản xuất hiện đại như: hệ thống máy cấp đông nhanh IQF châu Âu; hệ thống kết nối băng tải 3 tầng; hệ thống máy gọt vỏ, máy cắt hoa quả tự động; hệ thống sản xuất hoa quả đóng hộp, hoa quả đóng ly tự động; hệ thống kho lạnh, kho mát có sức chứa 3.000 tấn.

Sản phẩm của nhà máy gồm rau củ quả đóng hộp, đóng túi, rau củ quả cấp đông, rau củ quả sấy dẻo, hoa quả tươi, Westfood đã vươn ra các thị trường khó tính nhất thế giới như EU, Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Pano giới thiệu Nhà máy WestFood Hậu Giang ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết Cần Thơ có nguồn nguyên liệu dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy WestFood Hậu Giang phát triển. Nhà máy cũng góp phần hình thành chuỗi cung ứng nông sản khép kín, tạo đầu ra bền vững cho đông đảo hộ nông dân vùng nguyên liệu các tỉnh thành, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam…