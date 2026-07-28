Khát vọng làm chủ công nghệ

Sự kiện càng trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh VN xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên KH-CN, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, hành trình hơn 1 thập niên của nhôm thỏi cho thấy năng lực, ý chí và khát vọng tự lực, tự cường của các doanh nghiệp Việt. Như chủ đầu tư thừa nhận, trong quá trình triển khai xây dựng, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thời tiết Tây nguyên khắc nghiệt, mưa nhiều và dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Dự án cũng trải qua 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhưng nhờ có sự chỉ đạo của Chính phủ, sự đồng hành quyết liệt của tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu, cuối cùng cũng đi tới đích.

Nhìn lại trong khoảng chục năm trở lại đây, chúng ta đã làm chủ không ít ngành công nghệ, công nghiệp, góp phần xây dựng một hình ảnh VN tự lực, tự cường trong thế giới biến động khó lường. Đơn cử như ô tô. Từ con số 0, chỉ sau 7 năm kể từ khi ra đời chiếc xe đầu tiên và 4 năm chuyển sang sản xuất xe thuần điện, VinFast đã vươn lên trở thành hãng xe bán chạy nhất tại thị trường nội địa, xuất khẩu ra nước ngoài. Không chỉ hiện thực hóa giấc mơ sản xuất ô tô nội địa, VinFast còn dẫn dắt chuỗi cung ứng phụ trợ, đặt nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp cơ khí ô tô VN. Nhưng hành trình của hãng xe hơi thương hiệu Việt những ngày đầu cũng đối mặt với nhiều hoài nghi, nhiều dấu hỏi về tính khả thi. Vượt lên tất cả những điều đó, những con người VinFast vẫn miệt mài và quyết liệt tiến về phía trước và họ đã chứng minh bằng kết quả thực tế. Theo thông tin mới nhất, VinFast đang trên đà đạt điểm hòa vốn tại thị trường nội địa vào năm 2027 và sẽ "sớm" hòa vốn trên phạm vi toàn cầu ngay sau đó.

Tương tự là ngành thép, VN không chỉ vươn lên Top 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới, Tập đoàn Hòa Phát hiện cũng đã làm chủ công nghệ luyện kim siêu trường, siêu trọng để sản xuất đường ray chịu tải lớn cho những đoàn tàu siêu tốc. Hay trong lĩnh vực viễn thông, Viettel đã làm chủ trên 300 công nghệ lõi, xây dựng hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, sánh ngang thế giới, từ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn đến mạng lõi...

Tất nhiên, cũng còn nhiều lĩnh vực chúng ta vẫn phụ thuộc nước ngoài, nhưng cũng không ít dự án, công trình trước đây chúng ta chỉ làm thầu phụ, chạy việc cho nhà đầu tư nước ngoài thì giờ đây doanh nghiệp Việt hoàn toàn làm chủ.

Hội nghị T.Ư 3 vừa bế mạc đã thông qua Nghị quyết về Đề án đổi mới mô hình phát triển VN. Mục tiêu của mô hình mới là tạo bước chuyển căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ của nền kinh tế và chất lượng sống của nhân dân; đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, xã hội tiến bộ, văn minh. Ở phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh tới bước chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người.

Đặt trong bối cảnh đó, nỗ lực làm chủ công nghệ, khát vọng tự lực tự cường của các doanh nghiệp chính là những viên gạch để xây dựng một VN vững bước tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.