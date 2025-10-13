'Khen thưởng phải ưu tiên tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất'

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025 - 2030 ngày 13.10, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Phó chủ tịch nước đề nghị trong tình hình mới công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, ưu tiên những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Đặc biệt cần chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

"Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn. Đó là niềm tin, khát vọng, niềm tự hào, là những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Hà Tĩnh, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển", bà Xuân nhấn mạnh.

Phó chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho 3 cá nhân trong phong trào thi đua của tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đại hội cũng vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, Hà Tĩnh có 4.846 điển hình tiên tiến được vinh danh tại các hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở; tỉnh cũng đã trình khen cấp nhà nước cho gần 900 tập thể, cá nhân; khen cấp tỉnh cho hơn 11.500 tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", khởi công nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng trọng điểm. Các phong trào thi đua "Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", mang lại nhiều kết quả...



