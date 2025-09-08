Khiên chắn phòng không hé lộ qua duyệt binh Trung Quốc

Tổng cộng 6 loại tên lửa đánh chặn của Trung Quốc đã được trình diễn trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn (thủ đô Bắc Kinh) hôm 3.9, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Thế giới II.

Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, cuộc duyệt binh của Trung Quốc có sự góp mặt của đội hình gồm ba hệ thống tên lửa phòng không - HQ-11, HQ-20 và HQ-22A - cùng ba hệ thống tên lửa chống đạn đạo - HQ-9C, HQ-19 và HQ-29.

Theo bài báo, các hệ thống này được thiết kế cho mục đích phòng không tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, cũng như đánh chặn tên lửa đạn đạo “nhiều lớp, nhiều hướng”, đồng thời cho biết thêm rằng chúng tạo thành một “hàng rào vững chắc” cho phòng không và hàng không vũ trụ.

Theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, “nhiều lớp” đề cập đến ba giai đoạn bay của tên lửa đạn đạo - tăng tốc, giữa hành trình và cuối hành trình. Mỗi giai đoạn đòi hỏi các kỹ thuật đánh chặn khác nhau do những thách thức riêng biệt đối với hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông Trương Học Phong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, phát biểu rằng HQ-11, HQ-20 và HQ-22A có thể được giao nhiệm vụ phòng thủ chống lại máy bay, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình, đóng vai trò là “lớp dưới” trong hệ thống phòng không và tên lửa quốc gia của Trung Quốc.

Tên lửa HQ-19 được trưng bày trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 3.9.2025. ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Trung Quốc đã phát triển HQ-9C, HQ-19 và HQ-29 cho “lớp trên”, phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo ở các giai đoạn bay khác nhau. Theo ông Trương, HQ-9C có thể đánh chặn tên lửa bay ở độ cao thấp trong giai đoạn cuối.

Tương tự như HQ-9C, HQ-19 được thiết kế để đánh chặn tên lửa trong giai đoạn cuối nhưng ở độ cao lớn hơn. Chuyên gia này cho biết HQ-29 tiếp tục mở rộng khả năng chống tên lửa đạn đạo của Trung Quốc bằng cách nhắm mục tiêu vào tên lửa đang bay đến trong giai đoạn giữa.

Chuyên gia Trương Học Phong nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo: “Với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn diện, Trung Quốc có thể kiềm chế đáng kể năng lực tấn công chiến lược của đối phương, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng”.

‘Vòm Vàng’ của nước Mỹ có gì?

Vòm Vàng là sáng kiến phòng thủ tên lửa trị giá 175 tỉ USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm đánh chặn các tên lửa nhắm vào Mỹ. Ông Trump cho biết hệ thống này dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào cuối nhiệm kỳ của ông, tức năm 2029.

Quân đội Mỹ hiện đang vận hành không dưới bốn hệ thống phòng không và tên lửa, cụ thể là Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Aegis được triển khai trên các tàu tuần dương và tàu khu trục, Hệ thống Phòng thủ Tầm trung (Midcourse Defense) trên bộ, Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn Cuối (Terminal High Altitude Area Defense) và Patriot.

Ngoài tên lửa đánh chặn, Washington cũng đã thiết lập một mạng lưới cảm biến bao gồm vệ tinh và radar để phát hiện và theo dõi tên lửa của đối phương trong mọi giai đoạn bay.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như vũ khí bội siêu thanh - có khả năng bay nhanh gấp năm lần tốc độ âm thanh và có khả năng cơ động trong khi bay - là những mối đe dọa mà Vòm Vàng phải xử lý.

Trong cuộc duyệt binh hôm 3.9, quân đội Trung Quốc cũng đã công bố các tên lửa hạt nhân mới nhất của mình, mô tả chúng có khả năng “bao phủ toàn cầu” và “xuyên thủng hàng phòng thủ”.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã nhận xét trong báo cáo đánh giá mối đe dọa của mình rằng: “Trung Quốc và Nga đang phát triển một loạt các hệ thống phóng mới để khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại của Mỹ, nhưng tên lửa đạn đạo truyền thống sẽ vẫn là mối đe dọa chính đối với Mỹ”.