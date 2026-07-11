Khó cản chiến thần tốc độ Kylian Mbappe

Tốc độ của Mbappe nguy hiểm như thế nào?

Ở World Cup 2026, Mbappe là một trong những người chạy nhanh nhất với tốc độ đo được lên tới 35,3 km/giờ, một con số ấn tượng kể cả so với các VĐV chạy nước rút của môn điền kinh. Nhưng trên sân bóng, chạy nhanh thôi chưa đủ. Chạy ở thời điểm nào, tăng tốc ra sao, bứt tốc thế nào, sử dụng tốc độ đó để làm gì mới là điều quan trọng. Với Mbappe, những bước chạy của anh đã ám ảnh hàng phòng ngự của tất cả đối thủ, từ đeo bám đá xấu, tiểu xảo khó chịu như đội Paraguay cho đến những cá nhân nhanh nhẹn đeo bám dai của Hakimi (Ma Rốc) và đồng đội.

2 cầu thủ Ma Rốc cũng không thể cản được Mbappe (giữa) ẢNH: REUTERS

Mbappe luôn biết cách tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự đối phương rồi đối mặt với thủ môn để ghi bàn. Anh thường chiến thắng trong những cuộc chiến tay đôi để kiếm về quả penalty như trận gặp Ma Rốc, hay đủ nhanh để nhận bóng từ những khoảng trống hiếm hoi và nhận những quả chọc khe từ Michael Olise. Và đôi khi đơn giản chỉ là những bước chạy mang tính uy hiếp, thu hút hàng phòng ngự đối phương để tạo ra khoảng trống thuận lợi để đồng đội ghi bàn. Pha di chuyển chéo vào khu vực trung lộ kéo 3 hậu vệ Ma Rốc tập trung lại một điểm, mở ra cơ hội đột phá và dứt điểm của Dembele là một minh chứng rõ nét.

Điều quan trọng là Pháp đang sở hữu những chân chuyền xuất sắc và có nhãn quan chiến thuật tư duy vượt trội trong những tình huống chuyển đổi giúp họ luôn nhanh hơn và vượt trội hơn so với đối thủ ở cách nghĩ cũng như những khoảng cách thực tế trên sân.

Không chỉ có mỗi tốc độ

Khả năng bứt tốc là đặc điểm nổi bật nhất của Mbappe, nhưng điều nguy hiểm là 8 bàn thắng của số 10 lại đến từ nhiều phong cách ghi bàn đa dạng. Những tình huống di chuyển luồn lách xuống phía dưới hàng phòng ngự đối phương, phá bẫy việt vị để nhận những đường chọc khe sắc sảo của Olise để ghi bàn ở cự ly gần; hoặc nghiêng người thực hiện những pha cứa lòng chân phải điệu nghệ từ ngoài vạch 16,5 m; khả năng giữ thăng bằng, cảm giác bóng tuyệt vời đã giúp Mbappe nhảy múa trước hàng phòng ngự đối phương. Những cú đá của Mbappe đang đạt độ chính xác cao, cho dù những cơ hội chưa thực sự rõ ràng.

Chẳng hạn như bàn mở tỷ số trận thắng Ma Rốc, khi hậu vệ đối phương đã chọn vị trí phòng ngự tốt, chặn hầu hết góc dứt điểm, Mbappe vẫn biết cách tạo ra khác biệt với cú cứa lòng tuyệt hảo. Cú đá không cần đà nhưng đi cong và xoáy, vượt qua tầm chắn của đối phương và găm thẳng về góc xa trước sự bất lực của Bono. Hay những pha dứt điểm bằng chân trái bất ngờ ngoài vòng cấm trong những trận đấu ở vòng bảng cũng là yếu tố tạo ra sự khác biệt.

Rõ ràng đội trưởng đội tuyển Pháp đang dần hoàn thiện mình. Hình ảnh Mbappe cười nhẹ trước những pha vào bóng ác ý, tiểu xảo của các cầu thủ Paraguay cũng đã phần nào cho thấy sự trưởng thành của ngôi sao một thời bị coi là đứa con ngỗ nghịch, nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ ở PSG và đội tuyển Pháp trước đây. Cách Mbappe thúc giục đồng đội tiến lên ở những hoàn cảnh khó khăn, cách anh nỗ lực kiến tạo và giúp đỡ Dembele ghi bàn, cách các cầu thủ Pháp cùng chiến đấu và bảo vệ số 10 cũng đã cho thấy giá trị và tầm vóc thủ lĩnh của anh.

Từ tài năng trẻ rực sáng tại World Cup 2018 đến mũi nhọn hàng đầu, chiến đấu với Messi và những người bạn tại World Cup 2022, và bây giờ Mbappe là thủ lĩnh thực thụ dẫn dắt binh đoàn Pháp chinh phục những thử thách tiếp theo. Thành quả trước mắt là 6 trận toàn thắng, nhưng vẫn còn đó những trận chiến cuối cùng. Hy vọng chiến thần Mbappe với những bước chạy làm mê hoặc lòng người sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong những trận đấu sắp tới, để một lần nữa đưa bóng đá Pháp trở lại đỉnh vinh quang.