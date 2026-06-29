Khó cản cỗ xe tăng Đức

"Ở World Cup năm nay, đội tuyển Đức không phải là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, họ cho thấy sức mạnh ở hàng công khi ghi đến 7 bàn thắng vào lưới đội tuyển Curacao, 2 bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà, 1 bàn trước Ecuador. Điều lo lắng nhất ở đội tuyển Đức nằm ở hàng phòng ngự khi để thủng lưới ở cả 3 trận vòng đấu bảng", ông Đoàn Minh Xương nhận định.

Jamal Musiala (10) - chân sút chủ lực của đội tuyển Đức ẢNH: REUTERS

Chìa khóa nơi sức mạnh trên hàng công của đội tuyển Đức là bộ đôi Jamal Musiala và Florian Wirtz. Sức trẻ, kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm cũng như kiến tạo của Jamal Musiala, Florian Wirtz rất đáng nể. Ngoài ra, tiền đạo "siêu dự bị" Deniz Undav cũng là giải pháp cho hàng công đội tuyển Đức. Anh đã ghi được 3 bàn thắng ở vòng bảng sau khi được tung vào sân thay người. Bên cạnh đó, đội tuyển Đức còn sở hữu thủ thành Manuel Neuer đầy bản lĩnh, kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển Đức ngay cả khi trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu.

Đội tuyển Paraguay vào vòng loại trực tiếp bằng cửa phụ dành cho 8 đội hạng 3 có thành tích tốt. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: Điểm mạnh nhất của đội bóng khu vực Nam Mỹ là khâu phòng ngự. Ở vòng bảng, đội tuyển Paraguay lùi sâu phòng ngự hiệu quả. Ngoài trận thua 1-4 trước chủ nhà Mỹ, đội tuyển Paraguay không để thủng lưới ở 2 trận còn lại trước Thổ Nhĩ Kỳ (thắng 1-0) và Úc (hòa 0-0).

"Trước đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn, đặc biệt ở hàng công, đội tuyển Paraguay sẽ chọn lối chơi tử thủ và chờ cơ hội phản công. Vào vòng trong đã là thành công với Paraguay nên họ sẽ thoải mái tâm lý. Đây cũng là lý do có thể giúp đội bóng này tạo bất ngờ so với đội tuyển Đức vốn mang áp lực phải thắng", ông Đoàn Minh Xương nói.

Tin vui cho Paraguay khi tiền đạo Miguel Almiron trở lại sau án treo giò vì thẻ phạt. Anh là mũi nhọn nguy hiểm trong lối chơi phản công của Paraguay. Ngoài ra, sức trẻ của Julio Enciso cũng giúp Paraguay có thêm phương án trong tấn công nhanh trước đội tuyển Đức.

"Ở lần chạm trán gần nhất tại World Cup năm 2002, đội tuyển Đức chật vật vượt qua Paraguay ở vòng 16 đội trước khi thẳng tiến vào chung kết. Theo tôi, đây có thể xem là điềm lành để đội tuyển Đức hướng đến thành công ở World Cup lần này. Tuy nhiên cũng cho thấy đội tuyển Paraguay rất lì lợm, không dễ bị đánh bại. Đức sẽ chơi kiểm soát từ đầu với nhịp độ vừa phải, sau đó gia tăng sức ép tấn công và kết liễu đối thủ trong hiệp 2", ông Đoàn Minh Xương nhận định.

Theo nhánh đấu của vòng 32 đội, đội thắng trong cặp đấu giữa Đức với Paraguay sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp với Thụy Điển.