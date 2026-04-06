Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Khổ sở vì đường nâng cấp rồi bỏ dở

Khánh Hoan
06/04/2026 07:51 GMT+7

Nhiều tuyến đường nội thị được nâng cấp, mở rộng nhưng làm dang dở rồi "đắp chiếu" nhiều năm qua khiến người dân bức xúc.

Đường Hải Thượng Lãn Ông đi qua 2 phường Vinh Phú và Vinh Lộc (Nghệ An) được khởi công nâng cấp, mở rộng. Thế nhưng, sau nhiều năm được phê duyệt, dự án chỉ mới hoàn thành được gần 200 m ở đoạn đầu (giai đoạn 1), gần 1 km còn lại bị "đắp chiếu" từ nhiều năm qua. Theo quy hoạch, tuyến đường này mở rộng 24 m, xây mới hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật và cây xanh, vốn đầu tư giai đoạn 2 là hơn 217 tỉ đồng.

Mặt đường Hải Thượng Lãn Ông

Bị bỏ bê lâu ngày với lưu lượng giao thông qua lại nhiều, tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh cho người dân. Mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi sâu hoắm. Khi có mưa lớn, đường ngập nước, xe cộ phải dò dẫm vì rất dễ bị sập ổ gà.

Chị Trần Thị Hương, một người dân sinh sống ở gần tuyến đường này, cho biết do đường hỏng nặng nên hằng ngày đi làm, thay vì đi đường này, chị phải đi vòng các tuyến đường khác dù xa hơn gấp đôi quãng đường. "Sau mỗi trận mưa, ổ gà lại bị khoét sâu thêm, đi lại rất nguy hiểm, khiến chúng tôi bị ức chế tâm lý. Có hôm lỡ đi qua các đoạn ổ gà nhiều, tôi phải dắt bộ vì sợ sập hố", chị Hương nói.

Bà Võ Thị Kim Thiều, sống ở tuyến đường này, cho hay đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người cầm lái bị ngã xe vì đường quá xấu. Các hộ dân buôn bán hai bên đường cũng vạ lây vì ế ẩm. "Đường xấu quá, ít người qua lại, ngay cả khách quen cũng ngại đến nên bán chẳng được bao nhiêu. Nắng thì bụi, mưa thì bùn lầy, hàng hóa dọn ra phủ đầy bụi, rất nản", một người dân thở dài.

Người dân xung quanh cũng cho hay, khoảng đầu năm 2025, đơn vị thi công đã cho lắp đặt một số đoạn cống thoát nước 2 bên đường. Họ cứ tưởng dự án đã khởi động trở lại, nhưng sau đó, máy thi công rút đi, dự án lại "đắp chiếu". Khi mặt đường quá xấu, cơ quan chức năng cho đổ đất để san ổ gà, nhưng sau trận mưa, đâu lại hoàn đó.

Mặt đường Nguyễn Gia Thiều

Cùng cảnh ngộ, đường Nguyễn Gia Thiều (P.Trường Vinh, Nghệ An) dài khoảng 1 km được phê duyệt đầu tư nâng cấp từ nhiều năm trước vẫn đang bị "đắp chiếu" sau khi khởi công. Mặt đường phần lớn đã bị biến dạng, bong tróc hoàn toàn, tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi. Trên đường này có trường học, gần các bệnh viện, nên lượng người qua lại hằng ngày rất lớn. Đường đã được phê duyệt mở rộng 24 m, kinh phí 256 tỉ đồng. "Chúng tôi rất mừng khi thấy họ đưa máy móc đến thi công nâng cấp đường. Nhưng chỉ được mấy bữa, họ đào xong rồi lấp lại, bỏ đó. Đường phố mà tệ hơn cả đường làng. Đã nhiều năm trôi qua, dân kêu hoài nhưng dự án vẫn bất động", một người dân nói.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho biết dự án nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều bị tắc do nguồn vốn đang gặp khó. Ngoài chi phí để thi công, diện tích thu hồi đất để mở rộng đường khá lớn trong khi việc bồi thường chưa hoàn thiện. Sau khi tiếp nhận dự án từ chủ đầu tư là UBND TP.Vinh (cũ), UBND P.Trường Vinh đã làm tờ trình kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An cấp vốn để tiếp tục giải phóng mặt bằng và thi công, nhưng phường chưa nhận được phản hồi. "Tuyến đường xuống cấp nặng, người dân kêu ca rất nhiều. Vừa rồi, chúng tôi phải kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ dùng bê tông đắp vá mặt đường để người dân đi lại tạm thời", ông Phong cho hay.

Dự án nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông giai đoạn 2 cũng bị mắc kẹt do thiếu vốn và khó giải phóng mặt bằng. Mới đây, ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đến kiểm tra dự án này, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời để người dân đi lại. Ông Hiền cũng đề nghị chính quyền địa phương phải giải phóng xong mặt bằng để đẩy nhanh dự án. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc bố trí nguồn vốn đang gặp khó nên dự án chưa xác định được thời điểm hoàn thành. 

Tin liên quan

Từ đơn thư bạn đọc: Dự án tỉnh lộ hơn 300 tỉ đồng làm mãi không xong

Sau hơn 3 năm triển khai thi công và nhiều lần được gia hạn nhưng dự án tỉnh lộ 553 qua xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa

Từ đơn thư bạn đọc: Xe chở cát làm khổ người dân

Khám phá thêm chủ đề

đường nâng cấp Đường Hải Thượng Lãn Ông đường Nguyễn Gia Thiều mở rộng đường người dân bức xúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận