Khổ sở vì đường nâng cấp rồi bỏ dở

Đường Hải Thượng Lãn Ông đi qua 2 phường Vinh Phú và Vinh Lộc (Nghệ An) được khởi công nâng cấp, mở rộng. Thế nhưng, sau nhiều năm được phê duyệt, dự án chỉ mới hoàn thành được gần 200 m ở đoạn đầu (giai đoạn 1), gần 1 km còn lại bị "đắp chiếu" từ nhiều năm qua. Theo quy hoạch, tuyến đường này mở rộng 24 m, xây mới hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật và cây xanh, vốn đầu tư giai đoạn 2 là hơn 217 tỉ đồng.

Mặt đường Hải Thượng Lãn Ông ẢNH: K.HOAN

Bị bỏ bê lâu ngày với lưu lượng giao thông qua lại nhiều, tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh cho người dân. Mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi sâu hoắm. Khi có mưa lớn, đường ngập nước, xe cộ phải dò dẫm vì rất dễ bị sập ổ gà.

Chị Trần Thị Hương, một người dân sinh sống ở gần tuyến đường này, cho biết do đường hỏng nặng nên hằng ngày đi làm, thay vì đi đường này, chị phải đi vòng các tuyến đường khác dù xa hơn gấp đôi quãng đường. "Sau mỗi trận mưa, ổ gà lại bị khoét sâu thêm, đi lại rất nguy hiểm, khiến chúng tôi bị ức chế tâm lý. Có hôm lỡ đi qua các đoạn ổ gà nhiều, tôi phải dắt bộ vì sợ sập hố", chị Hương nói.

Bà Võ Thị Kim Thiều, sống ở tuyến đường này, cho hay đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người cầm lái bị ngã xe vì đường quá xấu. Các hộ dân buôn bán hai bên đường cũng vạ lây vì ế ẩm. "Đường xấu quá, ít người qua lại, ngay cả khách quen cũng ngại đến nên bán chẳng được bao nhiêu. Nắng thì bụi, mưa thì bùn lầy, hàng hóa dọn ra phủ đầy bụi, rất nản", một người dân thở dài.

Người dân xung quanh cũng cho hay, khoảng đầu năm 2025, đơn vị thi công đã cho lắp đặt một số đoạn cống thoát nước 2 bên đường. Họ cứ tưởng dự án đã khởi động trở lại, nhưng sau đó, máy thi công rút đi, dự án lại "đắp chiếu". Khi mặt đường quá xấu, cơ quan chức năng cho đổ đất để san ổ gà, nhưng sau trận mưa, đâu lại hoàn đó.

Mặt đường Nguyễn Gia Thiều ẢNH: K.HOAN

Cùng cảnh ngộ, đường Nguyễn Gia Thiều (P.Trường Vinh, Nghệ An) dài khoảng 1 km được phê duyệt đầu tư nâng cấp từ nhiều năm trước vẫn đang bị "đắp chiếu" sau khi khởi công. Mặt đường phần lớn đã bị biến dạng, bong tróc hoàn toàn, tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi. Trên đường này có trường học, gần các bệnh viện, nên lượng người qua lại hằng ngày rất lớn. Đường đã được phê duyệt mở rộng 24 m, kinh phí 256 tỉ đồng. "Chúng tôi rất mừng khi thấy họ đưa máy móc đến thi công nâng cấp đường. Nhưng chỉ được mấy bữa, họ đào xong rồi lấp lại, bỏ đó. Đường phố mà tệ hơn cả đường làng. Đã nhiều năm trôi qua, dân kêu hoài nhưng dự án vẫn bất động", một người dân nói.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho biết dự án nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều bị tắc do nguồn vốn đang gặp khó. Ngoài chi phí để thi công, diện tích thu hồi đất để mở rộng đường khá lớn trong khi việc bồi thường chưa hoàn thiện. Sau khi tiếp nhận dự án từ chủ đầu tư là UBND TP.Vinh (cũ), UBND P.Trường Vinh đã làm tờ trình kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An cấp vốn để tiếp tục giải phóng mặt bằng và thi công, nhưng phường chưa nhận được phản hồi. "Tuyến đường xuống cấp nặng, người dân kêu ca rất nhiều. Vừa rồi, chúng tôi phải kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ dùng bê tông đắp vá mặt đường để người dân đi lại tạm thời", ông Phong cho hay.

Dự án nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông giai đoạn 2 cũng bị mắc kẹt do thiếu vốn và khó giải phóng mặt bằng. Mới đây, ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đến kiểm tra dự án này, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời để người dân đi lại. Ông Hiền cũng đề nghị chính quyền địa phương phải giải phóng xong mặt bằng để đẩy nhanh dự án. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc bố trí nguồn vốn đang gặp khó nên dự án chưa xác định được thời điểm hoàn thành.