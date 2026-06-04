Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu nhiều điểm sáng về KT-XH. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên CPI tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, bình quân 5 tháng tăng 4,31%.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế... trong năm 2026 cần tính toán để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá...

Giữ ổn định mặt bằng lãi suất

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thủ tướng lưu ý xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn, chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp ẢNH: NHẬT BẮC

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất…

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát. Trong đó, giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6.

Thủ tướng nêu rõ, về một số chức năng hiện đang giao thoa, việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế...

Thủ tướng giao Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho nhân dân hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh cho nhân dân sau khám bệnh. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, cuối quý 2/2026 phải đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động.

Kiểm soát chất lượng xăng E10

Chia sẻ tại họp báo Chính phủ chiều cùng ngày, liên quan đến xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng được thực hiện từ khâu sản xuất, phối trộn cho đến hệ thống phân phối, bán lẻ… Thứ trưởng cũng đề nghị người dùng cũng nên có đánh giá, phản ánh; các đơn vị trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển cho đến đại lý bán lẻ cũng phải đảm bảo tự giám sát chất lượng.

Cùng với đó, cơ quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường. Các sở KH-CN, Xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.

Đặc biệt, chính sách chuyển đổi xăng sinh học phải hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Bộ Công thương đã có nhiều giải pháp cho vấn đề này, trong đó có việc tiếp nhận các kiến nghị phản ánh từ người tiêu dùng và tiến hành kiểm tra theo phản ánh.

Các doanh nghiệp kinh doanh cũng phải có trách nhiệm tăng cường trả lời phản ánh, đồng thời đưa ra những tư vấn chuẩn xác cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng biết khi có sự cố thì cần phải làm gì.

Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng các bộ câu hỏi giải đáp; yêu cầu các hãng xe, nhà sản xuất có đánh giá và hướng dẫn cho người dùng, chuẩn bị cơ sở kỹ thuật đề phòng sự cố.