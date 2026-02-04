Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khoảnh khắc va chạm tóe lửa trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 người tử vong
Khoảnh khắc va chạm tóe lửa trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 người tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
04/02/2026 11:55 GMT+7

Vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (qua TP.HCM) khiến 1 tài xế tử vong.

Ngày 4.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường và Cục CSGT (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và xe đầu kéo làm 1 người tử vong.

Khoảnh khắc va chạm tóe lửa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 người tử vong

Khoảng 4 giờ 16 cùng ngày, xe đầu kéo do N.V.K (31 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến đoạn Km06+500 thuộc phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe tải do T.M.T (27 tuổi) điều khiển.

Vụ việc bất ngờ khiến người điều khiển xe tải biển số 72C-193.06 (chưa rõ danh tính) chạy từ phía sau không kịp xử lý, tông vào hiện trường vụ tai nạn phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe tải biển số 72C mắc kẹt, tử vong trên xe. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường và Tổ CSGT số 8 thuộc Đội 6 Cục CSGT có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi thông tin các nhân chứng, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông.

Tai nạn liên hoàn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn cao tốc làm 1 người tử vong

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn tới vụ tai nạn là do trong quá trình lưu thông, xe đầu kéo chuyển làn 2 sang làn đường số 1 (sát dải phân cách bê tông) thì va chạm với xe tải do tài xế T. điều khiển. Ngay sau đó, xe tải biển số 72C-193.06 không giữ khoảng cách an toàn đâm vào đuôi xe tải.

Vụ tai nạn làm 1 người tử vong trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM

Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM), khiến nhiều tài sản, vật dụng trên diện tích khoảng 200 mét vuông bị thiêu rụi.

