Xe Xe - Đời sống

Cụ bà 83 tuổi lái ô tô đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
27/01/2026 15:15 GMT+7

Một cụ bà 83 tuổi đạp nhầm chân ga khi lái ô tô tại Mỹ, khiến xe đâm vào loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ, gây tai nạn liên hoàn. Vụ việc kinh hoàng làm dấy lên tranh luận về an toàn lái xe với người cao tuổi.

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra vào giữa tháng 1 tại bang Georgia (Hoa Kỳ), khi một cụ bà 83 tuổi lái chiếc SUV 7 chỗ nhưng vô tình đạp nhầm chân ga. Tình huống khiến chiếc ô tô lao "như tên bắn", đâm vào loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo thông tin từ chuyên trang Carscoops, vụ tai nạn diễn ra tại giao lộ Dietz Road và Battlefield Parkway ở thành phố Fort Oglethorpe vào ngày 15.1.2026. Chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford Explorer do cụ bà điều khiển đang đi trên đường bất ngờ phóng nhanh, đâm thẳng vào các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ gần giao lộ.

Tình huống cụ bà đạp nhầm chân ga khi lái xe gây tai nạn liên hoàn - ẢNH: LOCAL 3 NEWS

Hình ảnh từ một đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy, lực va chạm mạnh đến mức nhiều xe bị húc văng. Vụ tai nạn liên hoàn làm ít nhất 4 người nhập viện và nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, những ô tô bị tai nạn nằm la liệt trên đường sau tai nạn, nhiều xe biến dạng phần đầu hay thân xe, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn trên giao lộ vốn thường khá nhộn nhịp vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, may mắn không có trường hợp tử vong và nhiều nạn nhân đã được điều trị, xuất viện sau khi nhận chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu của Cảnh sát Tuần tra Georgia (GSP), nguyên nhân dẫn tới tai nạn được xác định do cụ bà đã đạp nhầm chân ga với chân phanh, khiến xe tăng tốc ngoài ý muốn. Thông tin thêm từ cơ quan điều tra, thời điểm diễn ra vụ việc, chiếc xe nói trên có thể đã đạt tốc độ khoảng 153 km/giờ, trong khi khu vực giới hạn tốc độ khoảng 56 km/giờ.

Cụ bà 83 tuổi lái ô tô đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.
Cụ bà 83 tuổi lái ô tô đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 2.

Vụ việc khiến ít nhất 4 người bị thương nặng, nhiều ô tô hư hỏng nghiêm trọng

ẢNH: LOCAL 3 NEWS, CARSCOOPS

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nữ tài xế 83 tuổi. Bà hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có gây thương tích nặng do phương tiện cơ giới, lái xe liều lĩnh, chạy quá tốc độ và bám quá sát xe phía trước. Các cáo buộc này phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc và các nguy cơ tiềm ẩn từ những sai sót khi điều khiển xe tại những khu vực đông đúc.

Tranh cãi người cao tuổi lái xe ô tô có an toàn?

Vụ tai nạn do cụ bà 83 tuổi gây ra nhanh chóng làm dấy lên những tranh luận trái chiều trong dư luận Mỹ về vấn đề an toàn giao thông đối với tài xế cao tuổi. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần siết chặt hơn quy định kiểm tra sức khỏe, phản xạ và năng lực điều khiển phương tiện đối với người lớn tuổi. Đặc biệt khi số lượng xe SUV và bán tải ngày càng phổ biến, có trọng lượng lớn và khả năng tăng tốc mạnh.

Cụ bà 83 tuổi lái ô tô đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 3.

Vụ tai nạn cũng làm dấy lên nhiều tranh luận quanh vấn đề an toàn khi người cao tuổi lái xe ô tô

ẢNH: LOCAL 3 NEWS

Ở chiều ngược lại, nhiều quan điểm phản biện cho rằng việc đánh đồng tai nạn với yếu tố tuổi tác là chưa thỏa đáng. Thực tế, các vụ đạp nhầm chân ga từng xảy ra với tài xế ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó không ít trường hợp liên quan đến tâm lý hoảng loạn, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống hoặc sử dụng xe số tự động trong điều kiện giao thông phức tạp. Một số chuyên gia an toàn giao thông nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi không nằm ở tuổi tác mà ở đánh giá năng lực lái xe thực tế, bao gồm thị lực, khả năng phản xạ và ý thức tuân thủ luật giao thông.

Cuộc tranh luận này cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa quyền tự do đi lại của người cao tuổi và yêu cầu đảm bảo an toàn chung trên đường phố. Một thách thức không chỉ với Mỹ, mà cả nhiều quốc gia đang bước vào giai đoạn già hóa dân số.

